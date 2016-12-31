Поліція зловила двох волинян, які обікрали квартири





Так, 4-го червня правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, який у квітні обікрав квартиру. Підозрюваний – раніше судимий за подібні злочини, вживає наркотичні речовини та ніде не працює, - пише



Чоловік зізнався, що зламав вікно квартири на першому поверсі та виніс телевізор, тюнер, холодильник, ноутбук, особисті речі, в тому числі і рушники. Частину краденого продав у Львові, деякі речі правоохоронці вилучили.



Вирішується питання про пред’явлення підозри у вчиненні кримінального правопорушення.



Поліція також затримала 33-річного раніше судимого чоловіка, який разом із ще двома громадянами обікрала квартиру неподалік Нововолинського відділу поліції. Злочинці винесли надувний човен, кросівки, дриль та інші речі, які були вилученні правоохоронцями при обшуку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську затримали двох раніше судимих квартирних злодіїв.Так, 4-го червня правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, який у квітні обікрав квартиру. Підозрюваний – раніше судимий за подібні злочини, вживає наркотичні речовини та ніде не працює, - пише Буг Чоловік зізнався, що зламав вікно квартири на першому поверсі та виніс телевізор, тюнер, холодильник, ноутбук, особисті речі, в тому числі і рушники. Частину краденого продав у Львові, деякі речі правоохоронці вилучили.Вирішується питання про пред’явлення підозри у вчиненні кримінального правопорушення.Поліція також затримала 33-річного раніше судимого чоловіка, який разом із ще двома громадянами обікрала квартиру неподалік Нововолинського відділу поліції. Злочинці винесли надувний човен, кросівки, дриль та інші речі, які були вилученні правоохоронцями при обшуку.

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