У селі на Волині відкрили безкоштовну перукарню
Сьогодні, 09:51
У селі Тростянець Ківерцівського району відкрили соціальну перукарню, де безкоштовно надають послуги пенсіонера і учасникам АТО.
Про це йдеться на сторінці "Тростянецька Громада" у facebook.
«Надання сервісних послуг населенню - важливий крок для того, щоб люди почувалися комфортно у своїй громаді. Я розумію як «дорого зараз жити» і хочеться хоча б чимось допомогти людям, особливо незахищеним верствам населення, таким як пенсіонери, учасники АТО та ін.,і тому запрошуємо на безкоштовну стрижку до соціальної перукарні» - висловився сільський голова Олександр Миколайович.
З собою просять мати пенсійне посвідчення або посвідчення учасника АТО.
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Про це йдеться на сторінці "Тростянецька Громада" у facebook.
«Надання сервісних послуг населенню - важливий крок для того, щоб люди почувалися комфортно у своїй громаді. Я розумію як «дорого зараз жити» і хочеться хоча б чимось допомогти людям, особливо незахищеним верствам населення, таким як пенсіонери, учасники АТО та ін.,і тому запрошуємо на безкоштовну стрижку до соціальної перукарні» - висловився сільський голова Олександр Миколайович.
З собою просять мати пенсійне посвідчення або посвідчення учасника АТО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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