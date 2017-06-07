У селі на Волині відкрили безкоштовну перукарню





Про це йдеться на сторінці "Тростянецька Громада" у



«Надання сервісних послуг населенню - важливий крок для того, щоб люди почувалися комфортно у своїй громаді. Я розумію як «дорого зараз жити» і хочеться хоча б чимось допомогти людям, особливо незахищеним верствам населення, таким як пенсіонери, учасники АТО та ін.,і тому запрошуємо на безкоштовну стрижку до соціальної перукарні» - висловився сільський голова Олександр Миколайович.



З собою просять мати пенсійне посвідчення або посвідчення учасника АТО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Тростянець Ківерцівського району відкрили соціальну перукарню, де безкоштовно надають послуги пенсіонера і учасникам АТО.Про це йдеться на сторінці "Тростянецька Громада" у facebook «Надання сервісних послуг населенню - важливий крок для того, щоб люди почувалися комфортно у своїй громаді. Я розумію як «дорого зараз жити» і хочеться хоча б чимось допомогти людям, особливо незахищеним верствам населення, таким як пенсіонери, учасники АТО та ін.,і тому запрошуємо на безкоштовну стрижку до соціальної перукарні» - висловився сільський головаЗ собою просять мати пенсійне посвідчення або посвідчення учасника АТО.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію