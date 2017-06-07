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У селі на Волині відкрили безкоштовну перукарню

У селі на Волині відкрили безкоштовну перукарню
У селі Тростянець Ківерцівського району відкрили соціальну перукарню, де безкоштовно надають послуги пенсіонера і учасникам АТО.

Про це йдеться на сторінці "Тростянецька Громада" у facebook.

«Надання сервісних послуг населенню - важливий крок для того, щоб люди почувалися комфортно у своїй громаді. Я розумію як «дорого зараз жити» і хочеться хоча б чимось допомогти людям, особливо незахищеним верствам населення, таким як пенсіонери, учасники АТО та ін.,і тому запрошуємо на безкоштовну стрижку до соціальної перукарні» - висловився сільський голова Олександр Миколайович.

З собою просять мати пенсійне посвідчення або посвідчення учасника АТО.

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Теги: перукарня, Тростянець
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