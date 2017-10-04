У Володимирі – аварія поблизу суду
Сьогодні, 10:03
У Володимир-Волинському, неподалік приміщення суду трапилась аварія за участю двох автівок.
Про це повідомила мешканка міста Тетяна Пащенко у Facebook, - пише Володимир-Волинський.
«На перехресті вулиць Сагайдачного та Незалежності (район суду) приблизно о 7:30 7.06.18р. сталося ДТП. Потерпілих немає», - йдеться у дописі.
До допису прикріплені світлини з яких видно, що учасниками дорожньо-транспортної пригоди стали дві легкові автівки.
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Про це повідомила мешканка міста Тетяна Пащенко у Facebook, - пише Володимир-Волинський.
«На перехресті вулиць Сагайдачного та Незалежності (район суду) приблизно о 7:30 7.06.18р. сталося ДТП. Потерпілих немає», - йдеться у дописі.
До допису прикріплені світлини з яких видно, що учасниками дорожньо-транспортної пригоди стали дві легкові автівки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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