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У Володимирі – аварія поблизу суду

У Володимирі – аварія поблизу суду
У Володимир-Волинському, неподалік приміщення суду трапилась аварія за участю двох автівок.

Про це повідомила мешканка міста Тетяна Пащенко у Facebook, - пише Володимир-Волинський.

«На перехресті вулиць Сагайдачного та Незалежності (район суду) приблизно о 7:30 7.06.18р. сталося ДТП. Потерпілих немає», - йдеться у дописі.

До допису прикріплені світлини з яких видно, що учасниками дорожньо-транспортної пригоди стали дві легкові автівки.
У Володимирі – аварія поблизу суду

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Теги: аварія, Володимир-Волинський
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