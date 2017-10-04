У Володимирі – аварія поблизу суду





Про це повідомила мешканка міста Тетяна Пащенко у Facebook, - пише



«На перехресті вулиць Сагайдачного та Незалежності (район суду) приблизно о 7:30 7.06.18р. сталося ДТП. Потерпілих немає», - йдеться у дописі.



До допису прикріплені світлини з яких видно, що учасниками дорожньо-транспортної пригоди стали дві легкові автівки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинському, неподалік приміщення суду трапилась аварія за участю двох автівок.Про це повідомила мешканка містау Facebook, - пише Володимир-Волинський «На перехресті вулиць Сагайдачного та Незалежності (район суду) приблизно о 7:30 7.06.18р. сталося ДТП. Потерпілих немає», - йдеться у дописі.До допису прикріплені світлини з яких видно, що учасниками дорожньо-транспортної пригоди стали дві легкові автівки.

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