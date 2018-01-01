У гуртожитку луцького педколеджу за понад мільйон гривень відремонтують дах
Сьогодні, 10:52
У гуртожитку Луцького педагогічного коледжу, що на вулиці Глушець, 39, відремонтують дах.
Відповідний тендер оголосили на сайті публічних закупівель ProZorro.
На капітальний ремонт покрівлі планують витратити 1 250 000 гривень. У цю суму входять й розбирання старого даху та вивезення сміття.
Також дерев’яні конструкції даху мають обробити сертифікованим вогнетривким розчином.
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Відповідний тендер оголосили на сайті публічних закупівель ProZorro.
На капітальний ремонт покрівлі планують витратити 1 250 000 гривень. У цю суму входять й розбирання старого даху та вивезення сміття.
Також дерев’яні конструкції даху мають обробити сертифікованим вогнетривким розчином.
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