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У гуртожитку луцького педколеджу за понад мільйон гривень відремонтують дах

У гуртожитку луцького педколеджу за понад мільйон гривень відремонтують дах
У гуртожитку Луцького педагогічного коледжу, що на вулиці Глушець, 39, відремонтують дах.

Відповідний тендер оголосили на сайті публічних закупівель ProZorro.

На капітальний ремонт покрівлі планують витратити 1 250 000 гривень. У цю суму входять й розбирання старого даху та вивезення сміття.

Також дерев’яні конструкції даху мають обробити сертифікованим вогнетривким розчином.

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Теги: ремонт, педагогічний коледж
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