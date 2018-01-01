У гуртожитку луцького педколеджу за понад мільйон гривень відремонтують дах





Відповідний тендер оголосили на сайті публічних закупівель ProZorro.



На капітальний ремонт покрівлі планують витратити 1 250 000 гривень. У цю суму входять й розбирання старого даху та вивезення сміття.



Також дерев’яні конструкції даху мають обробити сертифікованим вогнетривким розчином.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У гуртожитку Луцького педагогічного коледжу, що на вулиці Глушець, 39, відремонтують дах.Відповідний тендер оголосили на сайті публічних закупівель ProZorro.На капітальний ремонт покрівлі планують витратити 1 250 000 гривень. У цю суму входять й розбирання старого даху та вивезення сміття.Також дерев’яні конструкції даху мають обробити сертифікованим вогнетривким розчином.

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