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У волинянина на кордоні вилучили бурштин і автівку

У волинянина на кордоні вилучили бурштин і автівку
В пункті пропуску «Ужгород» затримали 51-річного волинянина, який намагався переправити бурштин.

Інцидент трапився вночі 7 червня, - повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Під час оформлення автомобіля Citroen литовської реєстрації, яким керував 51-річний волинянин, у прикордонників виникли підозри щодо можливого перевезення автомобілем заборонених предметів та ініціювали поглиблений огляд авто.

В результаті перевірки іномарки правоохоронці знайшли понад 8 кілограмів обробленого та необробленого бурштину. Каміння, запаковане у панчохи, знаходилось у порогах та у задньому сидінні транспортного засобу.

Відповідно до чинного законодавства, бурштин та автомобіль 2006 року випуску вартістю понад 184 тисячі гривень вилучено представниками фіскальної служби. Сума оцінки «сонячного каміння» наразі встановлюється.


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Теги: бурштин, контрабанда
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