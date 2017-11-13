У волинянина на кордоні вилучили бурштин і автівку





Інцидент трапився вночі 7 червня, - повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.



Під час оформлення автомобіля Citroen литовської реєстрації, яким керував 51-річний волинянин, у прикордонників виникли підозри щодо можливого перевезення автомобілем заборонених предметів та ініціювали поглиблений огляд авто.



В результаті перевірки іномарки правоохоронці знайшли понад 8 кілограмів обробленого та необробленого бурштину. Каміння, запаковане у панчохи, знаходилось у порогах та у задньому сидінні транспортного засобу.



Відповідно до чинного законодавства, бурштин та автомобіль 2006 року випуску вартістю понад 184 тисячі гривень вилучено представниками фіскальної служби. Сума оцінки «сонячного каміння» наразі встановлюється.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В пункті пропуску «Ужгород» затримали 51-річного волинянина, який намагався переправити бурштин.Інцидент трапився вночі 7 червня, - повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.Під час оформлення автомобіля Citroen литовської реєстрації, яким керував 51-річний волинянин, у прикордонників виникли підозри щодо можливого перевезення автомобілем заборонених предметів та ініціювали поглиблений огляд авто.В результаті перевірки іномарки правоохоронці знайшли понад 8 кілограмів обробленого та необробленого бурштину. Каміння, запаковане у панчохи, знаходилось у порогах та у задньому сидінні транспортного засобу.Відповідно до чинного законодавства, бурштин та автомобіль 2006 року випуску вартістю понад 184 тисячі гривень вилучено представниками фіскальної служби. Сума оцінки «сонячного каміння» наразі встановлюється.

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