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«Муніципальна няня»: в уряді пояснили механізм найму

«Муніципальна няня»: в уряді пояснили механізм найму
Із 1 січня 2019 року в Україні розпочне діяти програма "муніципальна няня". Програма була затверджена урядом у рамках державної соціальної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини".

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розповів про механізм найму "державної" няні, - пише 24 канал.

Механізм простий: батьки самі знаходять няню, офіційно наймають її, а їм виплачують гроші у розмірі прожиткового мінімуму. Зараз така виплата становила б 1492 грн на місяць, з часом ця сума буде збільшуватись, – пояснив Гройсман.

Зазначено, що на компенсацію можуть розраховувати родини з дітьми до 3-ох років. Програма розпочинається з 1 січня 2019 року.

Гройсман підсумував, що часто після народження немовляти мама не може надовго піти у декретну відпустку, адже їй необхідно повертатися на роботу. Щоб допомогти такій мамі, держава компенсуватиме частину зарплати няні.



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Теги: няня, уряд
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