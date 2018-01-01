«Муніципальна няня»: в уряді пояснили механізм найму





Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розповів про механізм найму "державної" няні, - пише 2



Механізм простий: батьки самі знаходять няню, офіційно наймають її, а їм виплачують гроші у розмірі прожиткового мінімуму. Зараз така виплата становила б 1492 грн на місяць, з часом ця сума буде збільшуватись, – пояснив Гройсман.



Зазначено, що на компенсацію можуть розраховувати родини з дітьми до 3-ох років. Програма розпочинається з 1 січня 2019 року.



Гройсман підсумував, що часто після народження немовляти мама не може надовго піти у декретну відпустку, адже їй необхідно повертатися на роботу. Щоб допомогти такій мамі, держава компенсуватиме частину зарплати няні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 1 січня 2019 року в Україні розпочне діяти програма "муніципальна няня". Програма була затверджена урядом у рамках державної соціальної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини".Прем’єр-міністр Українирозповів про механізм найму "державної" няні, - пише 2 4 канал Механізм простий: батьки самі знаходять няню, офіційно наймають її, а їм виплачують гроші у розмірі прожиткового мінімуму. Зараз така виплата становила б 1492 грн на місяць, з часом ця сума буде збільшуватись, – пояснив Гройсман.Зазначено, що на компенсацію можуть розраховувати родини з дітьми до 3-ох років. Програма розпочинається з 1 січня 2019 року.Гройсман підсумував, що часто після народження немовляти мама не може надовго піти у декретну відпустку, адже їй необхідно повертатися на роботу. Щоб допомогти такій мамі, держава компенсуватиме частину зарплати няні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію