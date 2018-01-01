У «Промені» відбудеться автограф-сесія з DZIDZIO*





Шанувальники матимуть можливість сфотографуватись, взяти автограф та навіть поспілкуватись з артистом.



Вхід вільний.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 червня у РЦ «Промінь» о 15:00 відбудеться автограф-сесія з Dzidzio.Шанувальники матимуть можливість сфотографуватись, взяти автограф та навіть поспілкуватись з артистом.Вхід вільний.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію