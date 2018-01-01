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У «Промені» відбудеться автограф-сесія з DZIDZIO*

У «Промені» відбудеться автограф-сесія з DZIDZIO*
10 червня у РЦ «Промінь» о 15:00 відбудеться автограф-сесія з Dzidzio.

Шанувальники матимуть можливість сфотографуватись, взяти автограф та навіть поспілкуватись з артистом.

Вхід вільний.

У «Промені» відбудеться автограф-сесія з DZIDZIO*

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Теги: РЦ «Промінь»
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