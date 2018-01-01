Безхатькові, який живе під сходами луцького будинку, подарували милиці

Безхатькові, який живе під сходами магазину, що на проспекті Соборності, подарували милиці.Про це йдеться у статтіСтасюк відморозив ногу та має серйозні. Йому важко пересуватися, тому чоловік потребував милиць. Про це небайдужі лучани, і вже за кілька днів чоловікаві принесли милиці.«В мене колись були, та їх потім забрали. А це мужчина побачив в інтернеті та й приніс мені костилі. Я тільки що забувся, як звати його. Сам він родом із Володимира-Волинського, а тут в Луцьку живе», - розповів Іван Стасюк.З милицями стало трохи легше, тому тепер безхатько ходить по кілька годин на день чи повільно кульгає до магазинчиків поблизу, аби винести сміття.