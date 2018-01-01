Безхатькові, який живе під сходами луцького будинку, подарували милиці
Сьогодні, 18:00
Безхатькові Іванові Стасюку, який живе під сходами магазину, що на проспекті Соборності, подарували милиці.
Про це йдеться у статті Інформаційного агентства ВолиньРоst.
Стасюк відморозив ногу та має серйозні проблеми зі здоров'ям. Йому важко пересуватися, тому чоловік потребував милиць. Про це небайдужі лучани написали у мережі, і вже за кілька днів чоловікаві принесли милиці.
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«В мене колись були, та їх потім забрали. А це мужчина побачив в інтернеті та й приніс мені костилі. Я тільки що забувся, як звати його. Сам він родом із Володимира-Волинського, а тут в Луцьку живе», - розповів Іван Стасюк.
З милицями стало трохи легше, тому тепер безхатько ходить по кілька годин на день чи повільно кульгає до магазинчиків поблизу, аби винести сміття.
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Про це йдеться у статті Інформаційного агентства ВолиньРоst.
Стасюк відморозив ногу та має серйозні проблеми зі здоров'ям. Йому важко пересуватися, тому чоловік потребував милиць. Про це небайдужі лучани написали у мережі, і вже за кілька днів чоловікаві принесли милиці.
ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ: «Я ВЖЕ Й НЕ ПАМ’ЯТАЮ, КОЛИ ЇВ БОРЩ»: ІСТОРІЯ ЛУЦЬКОГО БЕЗХАТЬКА
«В мене колись були, та їх потім забрали. А це мужчина побачив в інтернеті та й приніс мені костилі. Я тільки що забувся, як звати його. Сам він родом із Володимира-Волинського, а тут в Луцьку живе», - розповів Іван Стасюк.
З милицями стало трохи легше, тому тепер безхатько ходить по кілька годин на день чи повільно кульгає до магазинчиків поблизу, аби винести сміття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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