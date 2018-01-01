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«Хочу, щоб тато повернувся живий і здоровий», - син полоненого волинянина

«Хочу, щоб тато повернувся живий і здоровий», - син полоненого волинянина
Минулого тижня Волинь облетіла тривожна звістка – двоє волинян Яків Веремейчик та Юрій Євтушок потрапили у полон до бойовиків.

Зазначається, що Яків Веремейчик є уродженцем села Заріка Любешівського району, - пише газета Нове життя.

За словами мами бійця Ольги Яківни, син добровільно підписав контракт на військову службу ще в 2016 році. При можливості телефонував із зони бойових дій, а буваючи в кількаденній відпустці, приїжджав до батьків. До того, як пішов служити за контрактом, жив у Луцьку, працював на заводі, має сім’ю, діток.

Про те, що Яків потрапив у полон, дізналися від іншого свого сина, Романа, котрий повідомив, що Яша зник із розташування військової частини, і ніхто не знає, де він подівся. Тим часом інтернетом ширилася інформація, що він потрапив у полон. Згодом Яків передзвонив, підтвердивши цей факт. А невдовзі батьки побачили в інтернеті викладений відеоролик від ЛНР із їхнім сином. Переглянувши той «фільм», Веремейчики записали озвучений номер телефону, за яким родичі можуть зв’язатися з полоненим. Коли ж мама набрала вказані цифри, на іншому кінці проводу відгукнувся чужий голос, який обіцяв надати можливість спілкування з Яковом. Проте йшли дні за днями, а від нього дзвінка не було.

У пошуках допомоги тато бійця поїхав до Луцька, де проживає їхній родич Богдан Муха, котрий взявся допомагати родині. Вони звернулися до СБУ, подали заяву, як зазначає Богдан Петрович, «в порядку кримінально-процесуального законодавства, про вчинений злочин: позбавлення волі військовослужбовця ЗСУ Веремейчика Я.П., який потрапив у полон». Також Богдан Муха поспілкувався з колегами Якова із заводу, котрі входять до однієї зі спільнот, що об’єднує учасників АТО в Луцьку. Ті завірили, що всіляко допомагатимуть родині і Яші, й іншому полоненому з Любомльського району.

У Любешівському військкоматі про військовослужбовця Якова Веремейчика, повідомили, що він проживав у Луцьку і контракт на проходження військової служби підписував із об’єднаним міським військовим комісаріатом. Також зазначили, що він є бійцем 14-ї ОМБр.

Ольга Веремейчик щодня молиться, аби із сином усе було гаразд. І щиро вірить, що невдовзі Яків та його бойовий товариш будуть визволені з полону. А син Якова, другокласник Артемко, у шкільному творі про найбільшу мрію написав: «Щоб тато повернувся живий і здоровий».

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Теги: полонений, Яків Веремейчик
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