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Річка Стир непридатна для купання, — волинський посадовець. ВІДЕО

Річка Стир непридатна для купання, — волинський посадовець. ВІДЕО
Проби води у річці Стир показали, що вона непридатна для купання.

Напередодні купального сезону фахівці лабораторного центру зробили 80 проб води і виявили, що вода у річці Стир не відповідає вимогам. Попри це, на центральному пляжі Луцька досить людно. Про це йшлося у програмі «Тема дня» Волинської дирекції НСТУ, - пише Конкурент.

Начальник обласного управління водних ресурсів Ростислав Кравчук розповів про причини забруднення річки.

«Пляжі у нас розташовані вище за очисні стоки. Тому однозначно сказати, що Луцьк – забруднювач, не можна. У річку впадає 19 притоків, зокрема річка Чорногузка. Можливо, десь є забруднення щодо цієї річки.

У річку Чорногузку скидають стічні води, то, можливо, відстежувати треба якраз місце падіння. У нас зараз дуже високі температури. Можливо, коли надавали дозвіл купатися, була зовсім інша температура і приток води був більший.

На сьогодні приток води зменшився. Це також може бути одним із факторів, що якість води вже не відповідає нормам», – розповів він.

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Теги: Стир, проба, дослідження, забруднення, екологія, Луцьк
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