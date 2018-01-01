Річка Стир непридатна для купання, — волинський посадовець. ВІДЕО





Напередодні купального сезону фахівці лабораторного центру зробили 80 проб води і виявили, що вода у річці Стир не відповідає вимогам. Попри це, на центральному пляжі Луцька досить людно. Про це йшлося у програмі «Тема дня» Волинської дирекції НСТУ, - пише



Начальник обласного управління водних ресурсів Ростислав Кравчук розповів про причини забруднення річки.



«Пляжі у нас розташовані вище за очисні стоки. Тому однозначно сказати, що Луцьк – забруднювач, не можна. У річку впадає 19 притоків, зокрема річка Чорногузка. Можливо, десь є забруднення щодо цієї річки.



У річку Чорногузку скидають стічні води, то, можливо, відстежувати треба якраз місце падіння. У нас зараз дуже високі температури. Можливо, коли надавали дозвіл купатися, була зовсім інша температура і приток води був більший.



На сьогодні приток води зменшився. Це також може бути одним із факторів, що якість води вже не відповідає нормам», – розповів він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проби води у річці Стир показали, що вона непридатна для купання.Напередодні купального сезону фахівці лабораторного центру зробили 80 проб води і виявили, що вода у річці Стир не відповідає вимогам. Попри це, на центральному пляжі Луцька досить людно. Про це йшлося у програмі «Тема дня» Волинської дирекції НСТУ, - пише Конкурент Начальник обласного управління водних ресурсіврозповів про причини забруднення річки.«Пляжі у нас розташовані вище за очисні стоки. Тому однозначно сказати, що Луцьк – забруднювач, не можна. У річку впадає 19 притоків, зокрема річка Чорногузка. Можливо, десь є забруднення щодо цієї річки.У річку Чорногузку скидають стічні води, то, можливо, відстежувати треба якраз місце падіння. У нас зараз дуже високі температури. Можливо, коли надавали дозвіл купатися, була зовсім інша температура і приток води був більший.На сьогодні приток води зменшився. Це також може бути одним із факторів, що якість води вже не відповідає нормам», – розповів він.

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