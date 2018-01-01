вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин заплатив 42 тисячі за неіснуючий трактор

Волинянин заплатив 42 тисячі за неіснуючий трактор
Мешканця Рожищенського району обдурили на 42 тисячі гривень.

Чоловік хотів придбати трактор і перерахував гроші на банківську картку шахраїв, - пише прес-служба поліції Волині.

Інцидент трапився у вівторок, 6 червня.

У поліції зазначають, що загалом у цей день шахраї обдурили волинян на 70 тисяч гривень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахрайство, Волинь, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами
На Волині виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО. ВІДЕО
Перший день літа у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанка, яка «кинула» таксиста на гроші, вибачилась
Сьогодні, 13:30
Волинянка на авто з’їхала в кювет, є постраждалі
Сьогодні, 13:27
Волинянин заплатив 42 тисячі за неіснуючий трактор
Сьогодні, 13:24
Втікають за кордон: тисячі волинян ухиляються від призову
Сьогодні, 13:12
«Хочу, щоб тато повернувся живий і здоровий», - син полоненого волинянина
Сьогодні, 12:32
Схожі новини
Міста та ОТГ Волині можуть втратити мільйони Міста та ОТГ Волині можуть втратити мільйони
16 травень, 00:12
На Волині подорожчали продукти На Волині подорожчали продукти
15 травень, 17:19
16-річному волинянину «світить» до шести років за крадіжку 16-річному волинянину «світить» до шести років за крадіжку
10 травень, 13:05
Волинянин збував фальшиві долари Волинянин збував фальшиві долари
01 травень, 21:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Я вже й не пам’ятаю, коли їв борщ»: історія луцького безхатька
Сьогодні, 11:34
 2
В Україні ухвалили закон про Антикорупційний суд
Сьогодні, 13:56
 0
Побачила розлючені очі і злякалась: подробиці моторошного вбивства на Волині
Сьогодні, 13:44
 0
Жила у гуртожитку зі знайомим: знайшли неповнолітню волинянку
Сьогодні, 13:43
 0
Лучанка, яка «кинула» таксиста на гроші, вибачилась
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8