Волинянин заплатив 42 тисячі за неіснуючий трактор





Чоловік хотів придбати трактор і перерахував гроші на банківську картку шахраїв, - пише



Інцидент трапився у вівторок, 6 червня.



У поліції зазначають, що загалом у цей день шахраї обдурили волинян на 70 тисяч гривень.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканця Рожищенського району обдурили на 42 тисячі гривень.Чоловік хотів придбати трактор і перерахував гроші на банківську картку шахраїв, - пише прес-служба поліції Волині.Інцидент трапився у вівторок, 6 червня.У поліції зазначають, що загалом у цей день шахраї обдурили волинян на 70 тисяч гривень.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

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