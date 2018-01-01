Волинянин заплатив 42 тисячі за неіснуючий трактор
Сьогодні, 13:24
Мешканця Рожищенського району обдурили на 42 тисячі гривень.
Чоловік хотів придбати трактор і перерахував гроші на банківську картку шахраїв, - пише прес-служба поліції Волині.
Інцидент трапився у вівторок, 6 червня.
У поліції зазначають, що загалом у цей день шахраї обдурили волинян на 70 тисяч гривень.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
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Чоловік хотів придбати трактор і перерахував гроші на банківську картку шахраїв, - пише прес-служба поліції Волині.
Інцидент трапився у вівторок, 6 червня.
У поліції зазначають, що загалом у цей день шахраї обдурили волинян на 70 тисяч гривень.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
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