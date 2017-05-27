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Волинянка на авто з’їхала в кювет, є постраждалі

Волинянка на авто з’їхала в кювет, є постраждалі
На автодорозі «Ковель-Жовква» в селі Верба Володимир-Волинського району автомобіль Daymler-Crysler з’їхав у кювет і врізався в дерево.

За кермом транспортного засобу перебувала 41-річна жителька міста Володимир-Волинський, - інформує ГУНП у Волинській області.

Ймовірно, вона не вибрала безпечної швидкості руху автомобіля й допустила його з’їзд з проїжджої частини дороги та зіткнення з деревом. Її госпіталізували в травматологію Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання. У ДТП також постраждав 23-річний пасажир, житель міста Нововолинськ. Його госпіталізували в хірургію цього медичного закладу. Транспортний засіб доставили на спецмайданчик місцевого відділу поліції.

За фактом ДТП вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Волинянка на авто з’їхала в кювет, є постраждалі
Волинянка на авто з’їхала в кювет, є постраждалі

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Теги: аварія, кювет
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