Волинянка на авто з’їхала в кювет, є постраждалі

На автодорозі «Ковель-Жовква» в селі Верба Володимир-Волинського району автомобіль Daymler-Crysler з’їхав у кювет і врізався в дерево.За кермом транспортного засобу перебувала 41-річна жителька міста Володимир-Волинський, - інформує ГУНП у Волинській області.Ймовірно, вона не вибрала безпечної швидкості руху автомобіля й допустила його з’їзд з проїжджої частини дороги та зіткнення з деревом. Її госпіталізували в травматологію Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання. У ДТП також постраждав 23-річний пасажир, житель міста Нововолинськ. Його госпіталізували в хірургію цього медичного закладу. Транспортний засіб доставили на спецмайданчик місцевого відділу поліції.За фактом ДТП вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.