Лучанка, яка «кинула» таксиста на гроші, вибачилась
Сьогодні, 13:30
Жінка, яка не розрахувалася за таксі у Луцьку, вибачилась перед водієм.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів Юрій Трофимюк.
Нагадаємо, жінка вийшла нібито до банкомату, аби зняти гроші і розрахуватися з водієм «Тачки», а потім зникла.
«Жінка вибачилась, а гроші – 30 гривень – повернув її чоловік. Але ситуація вичерпана», - повідомив Юрій Трофимюк.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів Юрій Трофимюк.
Нагадаємо, жінка вийшла нібито до банкомату, аби зняти гроші і розрахуватися з водієм «Тачки», а потім зникла.
«Жінка вибачилась, а гроші – 30 гривень – повернув її чоловік. Але ситуація вичерпана», - повідомив Юрій Трофимюк.
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