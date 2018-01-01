Лучанка, яка «кинула» таксиста на гроші, вибачилась





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів Юрій Трофимюк.



Нагадаємо, жінка



«Жінка вибачилась, а гроші – 30 гривень – повернув її чоловік. Але ситуація вичерпана», - повідомив Юрій Трофимюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жінка, яка не розрахувалася за таксі у Луцьку, вибачилась перед водієм.Про це у коментарірозповівНагадаємо, жінка вийшла нібито до банкомату , аби зняти гроші і розрахуватися з водієм «Тачки», а потім зникла.«Жінка вибачилась, а гроші – 30 гривень – повернув її чоловік. Але ситуація вичерпана», - повідомив Юрій Трофимюк.

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