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Лучанка, яка «кинула» таксиста на гроші, вибачилась

Лучанка, яка «кинула» таксиста на гроші, вибачилась
Жінка, яка не розрахувалася за таксі у Луцьку, вибачилась перед водієм.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів Юрій Трофимюк.

Нагадаємо, жінка вийшла нібито до банкомату, аби зняти гроші і розрахуватися з водієм «Тачки», а потім зникла.

«Жінка вибачилась, а гроші – 30 гривень – повернув її чоловік. Але ситуація вичерпана», - повідомив Юрій Трофимюк.

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Теги: таксі, Луцьк, гроші
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