В Україні ухвалили закон про Антикорупційний суд





Вищий антикорупційний суд розглядатиме справи проти топ-корупціонерів, підслідні НАБУ, - пише



Зокрема, йдеться про злочини щодо нецільового використання бюджетних коштів, зловживання владою чи впливом, незаконне збагачення, хабарництво. Крім того, підсудність охоплює злочини із сумою шкоди від 881 тис. грн (станом на І півріччя 2018 року).



Вищий антикорупційний суд також розглядатиме справи про злочини із зловживанням службовим становищем: про розтрату майна, викрадення чи вимагання зброї та боєприпасів, наркотиків, прекурсорів, обладнання для виготовлення наркотиків; шахрайське заволодіння документами, штампами чи печатками.



Законопроект передбачає створення безпосередньо Антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорсуду. Установа зможе розпочати роботу, коли наберуть принаймні 35 суддів (при цьому принаймні 10 із них - до Апеляційної палати).



У документі прописано як вимоги до суддів Антикорупційного суду, так і умови, за яких людина не матиме права обіймати таку посаду.



Так, кандидат повинен мати досвід роботи на посаді судді від 5 років або на посаді адвоката 7 років, або наукової діяльності у галузі права від 7 років. Є ще варіант сукупного стажу на посаді судді/науковця у галузі права щонайменше 7 років. Також суддя Антикорупційного суду має відповідати вимогам відповідно до закону "Про судоустрій та статус суддів"; мати знання і навички для здійснення судочинства у корупційних справах.



Не зможуть стати суддями Антикорупційного суду колишні співробітники правоохоронних органів, НАБУ, НАЗК, Антимонопольного комітету, Рахункової палати, Фіскальної служби, Держслужби фінансового моніторингу, ВККС, Вищої ради юстиції тощо.



Суддів планують постійно перевіряти на предмет порушення законодавства. А от захищати у режимі 24/7 планують не тільки суддів, а - за заявою судді - також його родичів та близьких (пов’язаних з ним спільним побутом осіб, подружжя, батьків, рідних братів та сестер, дідусів та бабусь, батьків подружжя, онуків, усиновлених та опікунів). Дім судді Антикорупційного суду буде оснащено охоронною сигналізацією та кнопками тривожної сигналізації.



Законопроект у першому читанні передбачав перевірку кандидатів за допомогою поліграфа, але у процесі підготовки до другого читання цю норму прибрали.



Обирати суддів Антикорупційного суду буде Вища кваліфікаційна комісія суддів за допомогою Громадської ради міжнародних експертів. Це новий орган із шістьох осіб. До його складу зможуть увійти як іноземці, так і українці, "які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості" та досвід роботи від 5 років у здійсненні процесуального керівництва, підтриманні державного обвинувачення в суді чи здійсненні судочинства у справах щодо корупції за кордоном.



Передбачено, що може бути проведено співбесіду з кандидатами на посаду до Антикорупційного суду, в якій мають взяти участь щонайменше шестеро представників Ради міжнародних експертів. Троє представників цієї ради зможуть зініціювати спільне засідання з ВККС, щоб шляхом голосування визначитися, чи може кандидат обіймати посаду судді Вищого антикорупційного суду. Для ухвалення такого рішення знадобиться половина голосів спільної наради за умови, що принаймні половина складу Ради міжнародних експертів проголосує "за".



"Для того щоб він продовжив участь у конкурсі, йому треба отримати 9 голосів від членів ВККС і щонайменше 3 голоси від членів Міжнародної ради експертів", - пояснив у кулуарах міністр юстиції Павло Петренко.



У першому читанні передбачалося, що міжнародні експерти працюватимуть безоплатно, проте під час підготовки до другого читання передбачили зарплатню з бюджетних грошей: 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня (132 тис. 150 грн у 2018 році). Ті, хто не проживають в Україні, отримають право на компенсацію витрат на житло та переїзд.



Законопроект набуде чинності наступного дня після офіційної публікації, деякі норми - з початку роботи Вищого антикорупційного суду. При цьому проект зобов'язує президента України Петра Порошенко подати до Ради законопроект про утворення Антикорупційного суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада ухвалила в цілому як закон проект "Про Вищий антикорупційний суд".Вищий антикорупційний суд розглядатиме справи проти топ-корупціонерів, підслідні НАБУ, - пише 112 Україна Зокрема, йдеться про злочини щодо нецільового використання бюджетних коштів, зловживання владою чи впливом, незаконне збагачення, хабарництво. Крім того, підсудність охоплює злочини із сумою шкоди від 881 тис. грн (станом на І півріччя 2018 року).Вищий антикорупційний суд також розглядатиме справи про злочини із зловживанням службовим становищем: про розтрату майна, викрадення чи вимагання зброї та боєприпасів, наркотиків, прекурсорів, обладнання для виготовлення наркотиків; шахрайське заволодіння документами, штампами чи печатками.Законопроект передбачає створення безпосередньо Антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорсуду. Установа зможе розпочати роботу, коли наберуть принаймні 35 суддів (при цьому принаймні 10 із них - до Апеляційної палати).У документі прописано як вимоги до суддів Антикорупційного суду, так і умови, за яких людина не матиме права обіймати таку посаду.Так, кандидат повинен мати досвід роботи на посаді судді від 5 років або на посаді адвоката 7 років, або наукової діяльності у галузі права від 7 років. Є ще варіант сукупного стажу на посаді судді/науковця у галузі права щонайменше 7 років. Також суддя Антикорупційного суду має відповідати вимогам відповідно до закону "Про судоустрій та статус суддів"; мати знання і навички для здійснення судочинства у корупційних справах.Не зможуть стати суддями Антикорупційного суду колишні співробітники правоохоронних органів, НАБУ, НАЗК, Антимонопольного комітету, Рахункової палати, Фіскальної служби, Держслужби фінансового моніторингу, ВККС, Вищої ради юстиції тощо.Суддів планують постійно перевіряти на предмет порушення законодавства. А от захищати у режимі 24/7 планують не тільки суддів, а - за заявою судді - також його родичів та близьких (пов’язаних з ним спільним побутом осіб, подружжя, батьків, рідних братів та сестер, дідусів та бабусь, батьків подружжя, онуків, усиновлених та опікунів). Дім судді Антикорупційного суду буде оснащено охоронною сигналізацією та кнопками тривожної сигналізації.Законопроект у першому читанні передбачав перевірку кандидатів за допомогою поліграфа, але у процесі підготовки до другого читання цю норму прибрали.Обирати суддів Антикорупційного суду буде Вища кваліфікаційна комісія суддів за допомогою Громадської ради міжнародних експертів. Це новий орган із шістьох осіб. До його складу зможуть увійти як іноземці, так і українці, "які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості" та досвід роботи від 5 років у здійсненні процесуального керівництва, підтриманні державного обвинувачення в суді чи здійсненні судочинства у справах щодо корупції за кордоном.Передбачено, що може бути проведено співбесіду з кандидатами на посаду до Антикорупційного суду, в якій мають взяти участь щонайменше шестеро представників Ради міжнародних експертів. Троє представників цієї ради зможуть зініціювати спільне засідання з ВККС, щоб шляхом голосування визначитися, чи може кандидат обіймати посаду судді Вищого антикорупційного суду. Для ухвалення такого рішення знадобиться половина голосів спільної наради за умови, що принаймні половина складу Ради міжнародних експертів проголосує "за"."Для того щоб він продовжив участь у конкурсі, йому треба отримати 9 голосів від членів ВККС і щонайменше 3 голоси від членів Міжнародної ради експертів", - пояснив у кулуарах міністр юстиції Павло Петренко.У першому читанні передбачалося, що міжнародні експерти працюватимуть безоплатно, проте під час підготовки до другого читання передбачили зарплатню з бюджетних грошей: 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня (132 тис. 150 грн у 2018 році). Ті, хто не проживають в Україні, отримають право на компенсацію витрат на житло та переїзд.Законопроект набуде чинності наступного дня після офіційної публікації, деякі норми - з початку роботи Вищого антикорупційного суду. При цьому проект зобов'язує президента України Петра Порошенко подати до Ради законопроект про утворення Антикорупційного суду.

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