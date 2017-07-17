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Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 червня

Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 червня
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 8 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.

Іваничівський район

1. 9:30-16:30
с.Морозовичі по вул.Північна 64-84, вул.Зелена 2-16, вул.Крайня 1-4,
вул.Л.Українки 2-14, вул.Світла 1-24
2. 9:30-16:00
смт. Іваничі по вул.Долинка 51,53,1-42

Камінь-Каширський район

1. 09:40 – 16:40
ПП Дмитрук Л.В. с.Залісся, вул.Піщана, вул.Радянська

Ківерцівський район

1.10:00-15:00
КТП-438 с. Хром'яків КТП438 с.Хром'яків
вул.Хліборобська
вул.Садова,

Ковельський район

1.9:00-17:00
СТзОВ "Україна"
с.Дубове

Локачинський район

1. 9:00-15:45
смт.Локачі вул.Галана
2. 9:00-15:30
с.Марковичі:ферма


Любомльський та Шацький райони

1. КТП-255 ПЛ 0.4 9.00-17.00 с.Світязь
2. ЗТП-244 ПЛ-0.4 9:00-17:00 с.Згорани
3. КТП-259 ПЛ-0.4 9:00-17:00
с.Світязь частково

Маневицький район

1.10:00-17:00 КТП-244, с. Старий Чорторійськ - СВК "Чарторийський" (ферма, гараж, свинарник), Товариство з обмеженою відповідальністю "ШУЛИПА" (виробнича база).
КТП-34 - ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок).
КТП-168 - Селянське фермерське господарство "Обрій", СВК "Чарторийський".
КТП-166.
КТП-338 - ФОП Засядько Степан Радіонович (ларьок), Комарівська сільська рада.
КТП-502.
2. ПЛ-10 кВ, Л-28-09 від ЛР-9 10:00-16:00 КТП-22,с. Череваха - ДП "Маневицьке лісове господарство".
КТП-25 - ДП "Маневицьке лісове господарство".
КТП-83.
КТП-27 - Молитовний будинок ХВЄП, ФОП Косько В.В. (магазин).

місто Нововолинськ

1.09:00-17:00 Вишка МТС, очисні споруди, станція юних натуралістів, магазин «Імпульс», ЖКП, церква Святої Трійці, стоматолог смт.Благодатне
вул.Пушкіна
вул.Зелена
вул.І.Франка
вул.Грушевського, 1-7, 2-12, 40
вул.Перемоги, 2, 4, 6, 42

Рожищенський район

1.9:00-17:00
с.Уляники, в.Сибірська
2.9:00-17:00
с.Крижівка клуб, магазин-бар, меблевий цех, молитовний будинок, ФАП, поштове відділення, магазин, школа, млин, пилорама.
с.Луків бригада №1, церква, шкільна майстерня, башня, клуб, магазин, школа, АТС, контора с/р, ФАП, ППМ.
с.Незвір ФАП, магазин, ГРП.
с.Крижівка
с.Луків
с.Незвір
3.9:00-17:00
с.Ворончин пилорама, станція зв’язку.
4.9:00-17:00
м.Рожище магазин, шиномонтаж.
м.Рожище Ювілейна, Шевченка, Комарова, Коперника.

Турійський район

1. ПЛ-10 кВ Л-61-01 від ЛР-151, до ЛР-148
КТП-6 10:00-15:30 Кульчинська с/р – клуб, ФОП Хомик - магазин с.Мировичі

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Теги: відключення, світло, Луцьк, Волинь
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