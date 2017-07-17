Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 червня





Іваничівський район



1. 9:30-16:30

с.Морозовичі по вул.Північна 64-84, вул.Зелена 2-16, вул.Крайня 1-4,

вул.Л.Українки 2-14, вул.Світла 1-24

2. 9:30-16:00

смт. Іваничі по вул.Долинка 51,53,1-42



Камінь-Каширський район



1. 09:40 – 16:40

ПП Дмитрук Л.В. с.Залісся, вул.Піщана, вул.Радянська



Ківерцівський район



1.10:00-15:00

КТП-438 с. Хром'яків КТП438 с.Хром'яків

вул.Хліборобська

вул.Садова,



Ковельський район



1.9:00-17:00

СТзОВ "Україна"

с.Дубове



Локачинський район



1. 9:00-15:45

смт.Локачі вул.Галана

2. 9:00-15:30

с.Марковичі:ферма





Любомльський та Шацький райони



1. КТП-255 ПЛ 0.4 9.00-17.00 с.Світязь

2. ЗТП-244 ПЛ-0.4 9:00-17:00 с.Згорани

3. КТП-259 ПЛ-0.4 9:00-17:00

с.Світязь частково



Маневицький район



1.10:00-17:00 КТП-244, с. Старий Чорторійськ - СВК "Чарторийський" (ферма, гараж, свинарник), Товариство з обмеженою відповідальністю "ШУЛИПА" (виробнича база).

КТП-34 - ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок).

КТП-168 - Селянське фермерське господарство "Обрій", СВК "Чарторийський".

КТП-166.

КТП-338 - ФОП Засядько Степан Радіонович (ларьок), Комарівська сільська рада.

КТП-502.

2. ПЛ-10 кВ, Л-28-09 від ЛР-9 10:00-16:00 КТП-22,с. Череваха - ДП "Маневицьке лісове господарство".

КТП-25 - ДП "Маневицьке лісове господарство".

КТП-83.

КТП-27 - Молитовний будинок ХВЄП, ФОП Косько В.В. (магазин).



місто Нововолинськ



1.09:00-17:00 Вишка МТС, очисні споруди, станція юних натуралістів, магазин «Імпульс», ЖКП, церква Святої Трійці, стоматолог смт.Благодатне

вул.Пушкіна

вул.Зелена

вул.І.Франка

вул.Грушевського, 1-7, 2-12, 40

вул.Перемоги, 2, 4, 6, 42



Рожищенський район



1.9:00-17:00

с.Уляники, в.Сибірська

2.9:00-17:00

с.Крижівка клуб, магазин-бар, меблевий цех, молитовний будинок, ФАП, поштове відділення, магазин, школа, млин, пилорама.

с.Луків бригада №1, церква, шкільна майстерня, башня, клуб, магазин, школа, АТС, контора с/р, ФАП, ППМ.

с.Незвір ФАП, магазин, ГРП.

с.Крижівка

с.Луків

с.Незвір

3.9:00-17:00

с.Ворончин пилорама, станція зв’язку.

4.9:00-17:00

м.Рожище магазин, шиномонтаж.

м.Рожище Ювілейна, Шевченка, Комарова, Коперника.



Турійський район



1. ПЛ-10 кВ Л-61-01 від ЛР-151, до ЛР-148

КТП-6 10:00-15:30 Кульчинська с/р – клуб, ФОП Хомик - магазин с.Мировичі



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 8 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 9:30-16:30с.Морозовичі по вул.Північна 64-84, вул.Зелена 2-16, вул.Крайня 1-4,вул.Л.Українки 2-14, вул.Світла 1-242. 9:30-16:00смт. Іваничі по вул.Долинка 51,53,1-421. 09:40 – 16:40ПП Дмитрук Л.В. с.Залісся, вул.Піщана, вул.Радянська1.10:00-15:00КТП-438 с. Хром'яків КТП438 с.Хром'яківвул.Хліборобськавул.Садова,1.9:00-17:00СТзОВ "Україна"с.Дубове1. 9:00-15:45смт.Локачі вул.Галана2. 9:00-15:30с.Марковичі:ферма1. КТП-255 ПЛ 0.4 9.00-17.00 с.Світязь2. ЗТП-244 ПЛ-0.4 9:00-17:00 с.Згорани3. КТП-259 ПЛ-0.4 9:00-17:00с.Світязь частково1.10:00-17:00 КТП-244, с. Старий Чорторійськ - СВК "Чарторийський" (ферма, гараж, свинарник), Товариство з обмеженою відповідальністю "ШУЛИПА" (виробнича база).КТП-34 - ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок).КТП-168 - Селянське фермерське господарство "Обрій", СВК "Чарторийський".КТП-166.КТП-338 - ФОП Засядько Степан Радіонович (ларьок), Комарівська сільська рада.КТП-502.2. ПЛ-10 кВ, Л-28-09 від ЛР-9 10:00-16:00 КТП-22,с. Череваха - ДП "Маневицьке лісове господарство".КТП-25 - ДП "Маневицьке лісове господарство".КТП-83.КТП-27 - Молитовний будинок ХВЄП, ФОП Косько В.В. (магазин).1.09:00-17:00 Вишка МТС, очисні споруди, станція юних натуралістів, магазин «Імпульс», ЖКП, церква Святої Трійці, стоматолог смт.Благодатневул.Пушкінавул.Зеленавул.І.Франкавул.Грушевського, 1-7, 2-12, 40вул.Перемоги, 2, 4, 6, 421.9:00-17:00с.Уляники, в.Сибірська2.9:00-17:00с.Крижівка клуб, магазин-бар, меблевий цех, молитовний будинок, ФАП, поштове відділення, магазин, школа, млин, пилорама.с.Луків бригада №1, церква, шкільна майстерня, башня, клуб, магазин, школа, АТС, контора с/р, ФАП, ППМ.с.Незвір ФАП, магазин, ГРП.с.Крижівкас.Луківс.Незвір3.9:00-17:00с.Ворончин пилорама, станція зв’язку.4.9:00-17:00м.Рожище магазин, шиномонтаж.м.Рожище Ювілейна, Шевченка, Комарова, Коперника.1. ПЛ-10 кВ Л-61-01 від ЛР-151, до ЛР-148КТП-6 10:00-15:30 Кульчинська с/р – клуб, ФОП Хомик - магазин с.Мировичі

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