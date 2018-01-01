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Велике інтерв'ю з Денисом П'ятигорцем. ВІДЕО

Велике інтерв'ю з Денисом П'ятигорцем. ВІДЕО
Відомий український блогер та громадський активіст, волонтер та помічник народного депутата Денис П’ятигорець у великому інтерв’ю головного на Волині ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE».

Як складаються стосунки між Волинською обласною радою та командою новопризначеного голови Волинської ОДА, чому насправді досі немає очільника міста та чи хоче Денис П’ятигорець стати головою Луцької міської ради?

Відповіді на ці та інші питання дивіться цієї п’ятницю, 8 червня, о 17:30 на ТК «Нова Волинь», а також у неділю о 19:00.

Протилежний Погляд LIVE – поглянь на події з протилежного боку!

Велике інтерв'ю з Денисом П'ятигорцем. ВІДЕО



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Теги: Протилежний Погляд LIVE, Денис П'ятигорець
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