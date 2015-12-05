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Вдарив у обличчя: волинянину дали «умовне» за грабіж велосипедиста

Вдарив у обличчя: волинянину дали «умовне» за грабіж велосипедиста
Між селами Озерце та Клепачів Ківерцівського району скутерист пограбував велосипедиста, який ремонтував свій транспортний засіб.

Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду від 1 червня, - пишуть Волинські Новини.

Як вдалося встановити під час судового засідання, 30 серпня 2017 року обвинувачений на своєму скутері в полі між селами Клепачів та Озерце Ківерцівського району наздогнав велосипедиста, який зупинився на узбіччі дороги, аби відремонтувати свій транспортний засіб, та вдарив його в обличчя, від чого потерпілий впав на землю.

Обвинувачений викрав із сумки потерпілого мобільний телефон марки «iPhone 5S», навушники «Ergo» в чохлі, силіконовий чохол до телефону, перехідник до комп'ютерної мишки «A4TECH», а також велосипед марки «Мінськ» - всього на загальну суму 4552,44 грн.

Обвинувачений повністю визнав свою вину, тож між ним та прокурором був укладений договір про визнання винуватості.

Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі, однак на підставі ст. 75, 76 КК України звільнив від призначеного покарання, якщо протягом 1 року він не вчинить нового злочину.

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Теги: грабіж, Волинь, суд
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