На Житомирщині чоловік скоїв самогубство, випавши з вікна лікарні





Про це розповіли в управлінні комунікації ГУНП у Житомирській області, - пише



Подія сталась вчора, 6 червня, у Чуднівській центральній районній лікарні. Близько 11-ої години з вікна другого поверху випав чоловік - від отриманих травм він загинув на місці події.



Відомо, що чоловіка госпіталізували 2 червня після спроби самогубства. Нині причини та обставини з'ясовує поліція у рамках досудового розслідування. Є підстави вважати, що це було самогубство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Житомирщині з другого поверху лікарні випав чоловік.Про це розповіли в управлінні комунікації ГУНП у Житомирській області, - пише УНН Подія сталась вчора, 6 червня, у Чуднівській центральній районній лікарні. Близько 11-ої години з вікна другого поверху випав чоловік - від отриманих травм він загинув на місці події.Відомо, що чоловіка госпіталізували 2 червня після спроби самогубства. Нині причини та обставини з'ясовує поліція у рамках досудового розслідування. Є підстави вважати, що це було самогубство.

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