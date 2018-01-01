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На Житомирщині чоловік скоїв самогубство, випавши з вікна лікарні

На Житомирщині чоловік скоїв самогубство, випавши з вікна лікарні
На Житомирщині з другого поверху лікарні випав чоловік.

Про це розповіли в управлінні комунікації ГУНП у Житомирській області, - пише УНН.

Подія сталась вчора, 6 червня, у Чуднівській центральній районній лікарні. Близько 11-ої години з вікна другого поверху випав чоловік - від отриманих травм він загинув на місці події.

Відомо, що чоловіка госпіталізували 2 червня після спроби самогубства. Нині причини та обставини з'ясовує поліція у рамках досудового розслідування. Є підстави вважати, що це було самогубство.

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Теги: самогубство, чоловік
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