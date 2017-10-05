У волинянина забрали автомобіль через контрабандні цигарки. ФОТО
Сьогодні, 14:57
Волинянин хотів провезти через пункт пропуску «Ягодин» контрабандні цигарки.
Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби.
Під час оформлення автомобіля на пункті пропуску «Ягодин» митники знайшли у бусі Mercedes контрабандні цигарки.
Контрабанду та автомобіль вилучили.
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Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби.
Під час оформлення автомобіля на пункті пропуску «Ягодин» митники знайшли у бусі Mercedes контрабандні цигарки.
Контрабанду та автомобіль вилучили.
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