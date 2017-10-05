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У волинянина забрали автомобіль через контрабандні цигарки. ФОТО

У волинянина забрали автомобіль через контрабандні цигарки. ФОТО
Волинянин хотів провезти через пункт пропуску «Ягодин» контрабандні цигарки.

Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби.

Під час оформлення автомобіля на пункті пропуску «Ягодин» митники знайшли у бусі Mercedes контрабандні цигарки.

Контрабанду та автомобіль вилучили.

У волинянина забрали автомобіль через контрабандні цигарки. ФОТО

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Теги: контрабанда, цигарки, Ягодин
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