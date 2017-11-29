На Волині 8 ОТГ отримали землі у комунальну власність
Сьогодні, 15:06
На Волині 8 об’єднаних територіальних громад отримали у комунальну власність землі, що є за межами населених пунктів.
Це означає, що відтепер громади самостійно розпоряджатимуться ділянками сільськогосподарського призначення, - інформує Суспільне Волині.
Відповідно, в головному управлінні Держгеокадастру вчора, 6 червня, підписали акти прийому- передачі землі голови ОТГ.
"Загальна площа ділянок, яка була отримана громадами становить 9878 гектарів," - розповів речник ГУ Держгеокадастру в області Сергій Дмитрук.
Деталі у відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Це означає, що відтепер громади самостійно розпоряджатимуться ділянками сільськогосподарського призначення, - інформує Суспільне Волині.
Відповідно, в головному управлінні Держгеокадастру вчора, 6 червня, підписали акти прийому- передачі землі голови ОТГ.
"Загальна площа ділянок, яка була отримана громадами становить 9878 гектарів," - розповів речник ГУ Держгеокадастру в області Сергій Дмитрук.
Деталі у відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку відбудеться чемпіонат з мото-дрегрейсингу
Сьогодні, 15:22
На Волині 8 ОТГ отримали землі у комунальну власність
Сьогодні, 15:06
У волинянина забрали автомобіль через контрабандні цигарки. ФОТО
Сьогодні, 14:57
У Луцьку ремонтують «світловий» фонтан. ФОТО
Сьогодні, 14:37