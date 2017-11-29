На Волині 8 ОТГ отримали землі у комунальну власність





Це означає, що відтепер громади самостійно розпоряджатимуться ділянками сільськогосподарського призначення, - інформує



Відповідно, в головному управлінні Держгеокадастру вчора, 6 червня, підписали акти прийому- передачі землі голови ОТГ.



"Загальна площа ділянок, яка була отримана громадами становить 9878 гектарів," - розповів речник ГУ Держгеокадастру в області Сергій Дмитрук.



Деталі у відео:





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