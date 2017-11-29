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На Волині 8 ОТГ отримали землі у комунальну власність

На Волині 8 ОТГ отримали землі у комунальну власність
На Волині 8 об’єднаних територіальних громад отримали у комунальну власність землі, що є за межами населених пунктів.

Це означає, що відтепер громади самостійно розпоряджатимуться ділянками сільськогосподарського призначення, - інформує Суспільне Волині.

Відповідно, в головному управлінні Держгеокадастру вчора, 6 червня, підписали акти прийому- передачі землі голови ОТГ.

"Загальна площа ділянок, яка була отримана громадами становить 9878 гектарів," - розповів речник ГУ Держгеокадастру в області Сергій Дмитрук.

Деталі у відео:


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Теги: ОТГ, Волинь
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