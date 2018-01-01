Рідні обвинуваченого у вбивстві Литкіної переїхали до Луцька, - ЗМІ

Катерини Литкіної Назара Статочнюка покинули місто Нововолинськ, в якому проживали раніше.



Про це з власних джерел пише інтернет-видання



Стало відомо, що мати обвинувачуваного у скоєнні злочину Вікторія проживає нині в Луцьку і живе у готелі “Світязь”, що знаходиться в центральній частині міста.



Є інформація, що саме тут під час перебування в Україні зупинялася мати екстрадованого зі Словенії Максима Терлецького, підозрюваного у вбивстві дівчини.



Також є припущення, що рідні Назара залишили Нововолинськ через психологічний тиск на сім’ю. Можливо, Вікторія таким чином хотіла вберегти наймолодших її членів від цькування. В Луцьку її бачили, коли вона відводила дитину в садок – це дає підстави припускати, що сім’я зупинилася в обласному центрі на тривалий час.



На судових засіданнях захисники потерпілої сторони неодноразово ставили акценти на інформації про наміри родичів підозрюваного продати будинок та бар. Адвокати Литкіних розцінювали це як пошуки можливості та ресурсів для втечі. Натомість Вікторія Г. намагалася пояснити, що вивіска про продаж бару немає ніякого відношення до справи.



Також відомо, що в травні на териконі 3-ої шахти у Нововолинську за участю екстрадованого зі Словенії Максима Т., адвоката, правоохоронців проводився слідчий експеримент.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рідні обвинувачуваного у вбивстві неповнолітньоїпокинули місто Нововолинськ, в якому проживали раніше.Про це з власних джерел пише інтернет-видання «БУГ» Стало відомо, що мати обвинувачуваного у скоєнні злочинупроживає нині в Луцьку і живе у готелі “Світязь”, що знаходиться в центральній частині міста.Є інформація, що саме тут під час перебування в Україні зупинялася мати екстрадованого зі Словенії, підозрюваного у вбивстві дівчини.Також є припущення, що рідні Назара залишили Нововолинськ через психологічний тиск на сім’ю. Можливо, Вікторія таким чином хотіла вберегти наймолодших її членів від цькування. В Луцьку її бачили, коли вона відводила дитину в садок – це дає підстави припускати, що сім’я зупинилася в обласному центрі на тривалий час.На судових засіданнях захисники потерпілої сторони неодноразово ставили акценти на інформації про наміри родичів підозрюваного продати будинок та бар. Адвокати Литкіних розцінювали це як пошуки можливості та ресурсів для втечі. Натомість Вікторія Г. намагалася пояснити, що вивіска про продаж бару немає ніякого відношення до справи.Також відомо, що в травні на териконі 3-ої шахти у Нововолинську за участю екстрадованого зі Словенії Максима Т., адвоката, правоохоронців проводився слідчий експеримент.

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