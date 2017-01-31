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Яку урядову допомогу можна отримати на селі для розвитку господарства

Яку урядову допомогу можна отримати на селі для розвитку господарства
Уряд Володимира Гройсмана дбає про розвиток сільського господарства. За два роки завдяки урядовим ініціативам обсяги державної підтримки сільського господарства зросли майже в 16 разів.

Якщо 2016 року на сільське господарство з бюджету було виділено лише 0,4 млрд грн., то 2018 року – 6,3 млрд грн.

Але цей рік став особливим. Тепер уперше за всю історію незалежної України завдяки урядовій ініціативі державну підтримку може отримати кожен сільгоспвиробник.

Яку урядову допомогу можна отримати на селі для розвитку господарства


Для малих і середніх фермерів і домогосподарств передбачені окремі програми підтримки

Тепер державна підтримка не залежить від обсягів виробництва – її можуть отримати і дрібні фермери, і селяни. Зокрема, від цього року селяни зможуть мати від держави допомогу на утримання молодняка великої рогатої худоби – 2 500 грн за кожне теля, дотримане до року. Фермерам держава готова допомагати у придбанні сільськогосподарської техніки і насіння, реконструкції тваринницьких комплексів, виплаті кредитів, залучених під розвиток виробництва тощо.

Яку урядову допомогу можна отримати на селі для розвитку господарства


На програми підтримки виділяють реальні кошти

Передбачених у Державному бюджеті коштів цілком достатньо, аби державну допомогу отримав кожен, хто звернеться по неї. Зокрема, на допомогу по утриманню телят домогосподарствами держава виділила 700 млн грн., на розвиток фермерських господарств – 1 млрд грн.

Яку урядову допомогу можна отримати на селі для розвитку господарства


Для отримання коштів встановлені прості та прозорі процедури

Для того, аби отримати державну допомогу, потрібно зібрати мінімум найнеобхідніших документів. Частина документів може бути подана в електронному вигляді, що скорочує час на підготовку документації. Проходження документів можна перевіряти на сайті Мінагрополітики. Жодних незрозумілих процедур – усе максимально просто і прозоро.

Завдяки програмам підтримки сільгоспвиробників Уряду Володимира Гройсмана в Україні має збільшитись кількість фермерських господарств, з’явитися більше 3 тис. га нових садів і виноградників, більше ніж удвічі зросте продуктивність молочного стада. Це означає не тільки зростання добробуту наших селян, а й насичення ринку вітчизняними продуктами і подальше зниження цін на них.

Яку урядову допомогу можна отримати на селі для розвитку господарства


Яку урядову допомогу можна отримати на селі для розвитку господарства


Яку урядову допомогу можна отримати на селі для розвитку господарства


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Теги: Гройсман, уряд, сільське господарство, підтримка
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