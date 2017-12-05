Як голосували волинські нардепи за створення Антикорупційного суду





«За» таке рішення проголосувало 315 народних депутатів, проти – 25, утрималися – 25, ще 17 – не голосували.



Нардепи від Волині Степан Івахів, Ігор Лапін, Юрій Савчук, Сергій Мартиняк та Ірина Констанкевич підтримали створення Вищого антикорупційного суду.



Відомо, що





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