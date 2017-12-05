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Як голосували волинські нардепи за створення Антикорупційного суду

Як голосували волинські нардепи за створення Антикорупційного суду
Верховна Рада ухвалила в цілому як закон проект «Про Вищий антикорупційний суд».

«За» таке рішення проголосувало 315 народних депутатів, проти – 25, утрималися – 25, ще 17 – не голосували.

Нардепи від Волині Степан Івахів, Ігор Лапін, Юрій Савчук, Сергій Мартиняк та Ірина Констанкевич підтримали створення Вищого антикорупційного суду.

Відомо, що суд розглядатиме справи проти топ-корупціонерів, справи про розтрату майна, викрадення чи вимагання зброї та боєприпасів, наркотиків, прекурсорів, обладнання для виготовлення наркотиків; шахрайське заволодіння документами, штампами чи печатками.


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Теги: антикорупційний суд, народні депутати
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