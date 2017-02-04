Волинська митниця прокоментувала викриття хабарників на посту «Піща»
Сьогодні, 16:50
На Волинській митниці ДФС система власної безпеки допомогла викрити механізм вимагання хабарів посадовими особами митного поста «Піща».
Про це повідомляє прес-служба відомства.
За матеріалами управління СБУ у Волинській області та управління внутрішньої безпеки територіальних органів ДФС в області прокуратурою зареєстроване кримінальне провадження за ч. 3 ст 368 Кримінального Кодексу (зловживання службовим становищем), – повідомили в прес-службі Волинської митниці.
У результаті взаємодії між посадовими особами правоохоронних та фіскальних органів встановили, що під час виконання службових обов’язків один з керівників та інспектор митного поста «Піща» налагодили механізм систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди з осіб, які ввозять в Україну транспортні засоби на іноземній реєстрації.
Розмір неправомірної вигоди, факти отримання якої зафіксовані слідчими УСБУ в області, становила від 80 до 300 доларів США. Загалом задокументовали 5 епізодів протиправної діяльності на загальну суму 1825 доларів США.
Корупціонерів затримали під час розподілу чергової суми грошової винагороди у розмірі 400 доларів США.
Наразі щодо них проводяться першочергові слідчі дії.
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Про це повідомляє прес-служба відомства.
За матеріалами управління СБУ у Волинській області та управління внутрішньої безпеки територіальних органів ДФС в області прокуратурою зареєстроване кримінальне провадження за ч. 3 ст 368 Кримінального Кодексу (зловживання службовим становищем), – повідомили в прес-службі Волинської митниці.
У результаті взаємодії між посадовими особами правоохоронних та фіскальних органів встановили, що під час виконання службових обов’язків один з керівників та інспектор митного поста «Піща» налагодили механізм систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди з осіб, які ввозять в Україну транспортні засоби на іноземній реєстрації.
Розмір неправомірної вигоди, факти отримання якої зафіксовані слідчими УСБУ в області, становила від 80 до 300 доларів США. Загалом задокументовали 5 епізодів протиправної діяльності на загальну суму 1825 доларів США.
Корупціонерів затримали під час розподілу чергової суми грошової винагороди у розмірі 400 доларів США.
Наразі щодо них проводяться першочергові слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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