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Волинська митниця прокоментувала викриття хабарників на посту «Піща»

Волинська митниця прокоментувала викриття хабарників на посту «Піща»
На Волинській митниці ДФС система власної безпеки допомогла викрити механізм вимагання хабарів посадовими особами митного поста «Піща».

Про це повідомляє прес-служба відомства.

За матеріалами управління СБУ у Волинській області та управління внутрішньої безпеки територіальних органів ДФС в області прокуратурою зареєстроване кримінальне провадження за ч. 3 ст 368 Кримінального Кодексу (зловживання службовим становищем), – повідомили в прес-службі Волинської митниці.

У результаті взаємодії між посадовими особами правоохоронних та фіскальних органів встановили, що під час виконання службових обов’язків один з керівників та інспектор митного поста «Піща» налагодили механізм систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди з осіб, які ввозять в Україну транспортні засоби на іноземній реєстрації.

Розмір неправомірної вигоди, факти отримання якої зафіксовані слідчими УСБУ в області, становила від 80 до 300 доларів США. Загалом задокументовали 5 епізодів протиправної діяльності на загальну суму 1825 доларів США.

Корупціонерів затримали під час розподілу чергової суми грошової винагороди у розмірі 400 доларів США.

Наразі щодо них проводяться першочергові слідчі дії.

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Теги: Волинська митниця ДФС, хабар, Піща
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