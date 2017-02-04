Волинська митниця прокоментувала викриття хабарників на посту «Піща»

На Волинській митниці ДФС система власної безпеки допомогла викрити механізм вимагання хабарів посадовими особами митного поста «Піща».Про це повідомляє прес-служба відомства.За матеріалами управління СБУ у Волинській області та управління внутрішньої безпеки територіальних органів ДФС в області прокуратурою зареєстроване кримінальне провадження за ч. 3 ст 368 Кримінального Кодексу (зловживання службовим становищем), – повідомили в прес-службі Волинської митниці.У результаті взаємодії між посадовими особами правоохоронних та фіскальних органів встановили, що під час виконання службових обов’язків один з керівників та інспектор митного поста «Піща» налагодили механізм систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди з осіб, які ввозять в Україну транспортні засоби на іноземній реєстрації.Розмір неправомірної вигоди, факти отримання якої зафіксовані слідчими УСБУ в області, становила від 80 до 300 доларів США. Загалом задокументовали 5 епізодів протиправної діяльності на загальну суму 1825 доларів США.Корупціонерів затримали під час розподілу чергової суми грошової винагороди у розмірі 400 доларів США.Наразі щодо них проводяться першочергові слідчі дії.