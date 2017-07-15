У селі Світязь на пляжі заборонили торгові точки





Ця заборона не стосуватиметься людей, які продають пончики з велосипедів і розноситимуть товар у кошиках, - пише



Минулого року була розроблена містобудівна документація, розповів Світязький сільський голова Микола Цвид. На підставі цього документу планують розробити комплексну схему тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. На підставі цієї схеми могли б бути розроблені паспорти на кожну тимчасову споруду. А поки торгові точки можуть бути лише за межами пляжу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На пляжі села Світязь Шацького району заборонили торгові точки. Таке рішення на черговій сесії ухвалили депутати сільської ради, розглянувши звернення за підписами понад 30 громадян.Ця заборона не стосуватиметься людей, які продають пончики з велосипедів і розноситимуть товар у кошиках, - пише Суспільне Волині Минулого року була розроблена містобудівна документація, розповів Світязький сільський голова. На підставі цього документу планують розробити комплексну схему тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. На підставі цієї схеми могли б бути розроблені паспорти на кожну тимчасову споруду. А поки торгові точки можуть бути лише за межами пляжу.

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