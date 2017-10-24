Силовики ліквідували підпільну сигаретну фабрику на Волині

Правоохоронці виявили приміщення у Володимирі-Волинському, де незаконно виготовляли сигарети.Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.У рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного виготовлення, зберігання й збуту тютюнових виробів (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 204 КК України) працівники прокуратури Волинської області спільно зі слідчими Головного управління ДФС в області та прикордонниками сьогодні, 7 червня, у Володимирі-Волинському виявиоли приміщення, в якому здійснювалося незаконне виготовлення сигарет.Під час обшуку приміщення вилучено контрафактні тютюнові вироби та комплектуючі матеріали для їх виготовлення.Вживаються заходи задля встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. Вирішується питання про призначення експертиз та визнання вилучених товарно-матеріальних цінностей речовими доказами у кримінальному провадженні.Досудове розслідування триває.