вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Силовики ліквідували підпільну сигаретну фабрику на Волині

Силовики ліквідували підпільну сигаретну фабрику на Волині
Правоохоронці виявили приміщення у Володимирі-Волинському, де незаконно виготовляли сигарети.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

У рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного виготовлення, зберігання й збуту тютюнових виробів (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 204 КК України) працівники прокуратури Волинської області спільно зі слідчими Головного управління ДФС в області та прикордонниками сьогодні, 7 червня, у Володимирі-Волинському виявиоли приміщення, в якому здійснювалося незаконне виготовлення сигарет.

Під час обшуку приміщення вилучено контрафактні тютюнові вироби та комплектуючі матеріали для їх виготовлення.

Вживаються заходи задля встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. Вирішується питання про призначення експертиз та визнання вилучених товарно-матеріальних цінностей речовими доказами у кримінальному провадженні.

Досудове розслідування триває.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сигарети, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Княже місто рулить .Контрабанда ,спирт ,сигарети і все це кришується місцевою владою ,Саганюк зробив з міста притон .
Відповісти
Вибір редактора
«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами
На Волині виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО. ВІДЕО
Перший день літа у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Офлайн: на Волині закрилися чотири газети
Сьогодні, 21:23
Силовики ліквідували підпільну сигаретну фабрику на Волині
Сьогодні, 21:04
У «Промені» відбудеться автограф-сесія з DZIDZIO*
Сьогодні, 20:53
Велике інтерв'ю з Денисом П'ятигорцем. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
«Муніципальна няня»: в уряді пояснили механізм найму
Сьогодні, 19:32
Схожі новини
На Волині контрабандисти, тікаючи від прикордонників, спалили сигарети. ФОТО На Волині контрабандисти, тікаючи від прикордонників, спалили сигарети. ФОТО
28 лютий, 13:31
У SpaceX прокоментували інформацію про втрату військового супутника У SpaceX прокоментували інформацію про втрату військового супутника
10 січень, 06:12
Поблизу «Устилуга» поляки затримали партію сигарет на мільйон Поблизу «Устилуга» поляки затримали партію сигарет на мільйон
24 жовтень, 2017, 02:01
На Волині затримали контрабандиста, який переправляв сигарети з Білорусі На Волині затримали контрабандиста, який переправляв сигарети з Білорусі
19 вересень, 2017, 12:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Я вже й не пам’ятаю, коли їв борщ»: історія луцького безхатька
Сьогодні, 11:34
 2
Офлайн: на Волині закрилися чотири газети
Сьогодні, 21:23
 0
Силовики ліквідували підпільну сигаретну фабрику на Волині
Сьогодні, 21:04
 0
У «Промені» відбудеться автограф-сесія з DZIDZIO*
Сьогодні, 20:53
 0
Велике інтерв'ю з Денисом П'ятигорцем. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8