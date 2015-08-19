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Офлайн: на Волині закрилися чотири газети

Офлайн: на Волині закрилися чотири газети
За декілька років на Волині закрили чотири обласні газети – «Віче», «Відомості», «Сім’я і дім» та «Діалог».

Про це повідомляє 12 канал.

Видавці кажуть, - усе через тарифи «Укрпошти». Підприємство, яке є головним розповсюджувачем друкованих видань, підняло свої тарифи на 50%. Цьогоріч планують іще одне підняття.

Дорожчає й папір, який постачають з Росії. Польські фабрики, що раніше забезпечували українських газетярів папером, закрились. А вітчизняних просто не існує. Але чи не найголовніша проблема - зменшується попит.

Труднощі мають й газети, які переживають роздержавлення. Їм доведеться відмовитись від бюджетних дотацій. Втім, медійники уже знайшли вихід – брати від влади гроші на висвітлення її діяльності.

Газетярі сподіваються, що таким чином зароблятимуть більше. Мовляв, раніше влада виділяла лише необхідний для виживання мінімум, а тепер муситиме справедливо оплачувати послуги журналістів.

І поштарі, і газетярі переконані – волинські газети мають шанс втриматись на плаву після роздержавлення.

Отож, прогнози видавців оптимістичні. В найближчому майбутньому газети не зникнуть. Так само, як не зникло телебачення з появою інтернету. А для цього мусять навчитись жити у ринкових умовах.



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Теги: газети, Волинь
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