Офлайн: на Волині закрилися чотири газети





Про це



Видавці кажуть, - усе через тарифи «Укрпошти». Підприємство, яке є головним розповсюджувачем друкованих видань, підняло свої тарифи на 50%. Цьогоріч планують іще одне підняття.



Дорожчає й папір, який постачають з Росії. Польські фабрики, що раніше забезпечували українських газетярів папером, закрились. А вітчизняних просто не існує. Але чи не найголовніша проблема - зменшується попит.



Труднощі мають й газети, які переживають роздержавлення. Їм доведеться відмовитись від бюджетних дотацій. Втім, медійники уже знайшли вихід – брати від влади гроші на висвітлення її діяльності.



Газетярі сподіваються, що таким чином зароблятимуть більше. Мовляв, раніше влада виділяла лише необхідний для виживання мінімум, а тепер муситиме справедливо оплачувати послуги журналістів.



І поштарі, і газетярі переконані – волинські газети мають шанс втриматись на плаву після роздержавлення.



Отож, прогнози видавців оптимістичні. В найближчому майбутньому газети не зникнуть. Так само, як не зникло телебачення з появою інтернету. А для цього мусять навчитись жити у ринкових умовах.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За декілька років на Волині закрили чотири обласні газети – «Віче», «Відомості», «Сім’я і дім» та «Діалог».Про це повідомляє 12 канал.Видавці кажуть, - усе через тарифи «Укрпошти». Підприємство, яке є головним розповсюджувачем друкованих видань, підняло свої тарифи на 50%. Цьогоріч планують іще одне підняття.Дорожчає й папір, який постачають з Росії. Польські фабрики, що раніше забезпечували українських газетярів папером, закрились. А вітчизняних просто не існує. Але чи не найголовніша проблема - зменшується попит.Труднощі мають й газети, які переживають роздержавлення. Їм доведеться відмовитись від бюджетних дотацій. Втім, медійники уже знайшли вихід – брати від влади гроші на висвітлення її діяльності.Газетярі сподіваються, що таким чином зароблятимуть більше. Мовляв, раніше влада виділяла лише необхідний для виживання мінімум, а тепер муситиме справедливо оплачувати послуги журналістів.І поштарі, і газетярі переконані – волинські газети мають шанс втриматись на плаву після роздержавлення.Отож, прогнози видавців оптимістичні. В найближчому майбутньому газети не зникнуть. Так само, як не зникло телебачення з появою інтернету. А для цього мусять навчитись жити у ринкових умовах.

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