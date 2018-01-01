Муніципали знесли гараж на Стрілецькій

У Луцьку на вулиці Стрілецькій, 69 муніципали демонтували самовільно встановлений гараж.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у соціальній мережі Facebook.Муніципали демонтували металеву конструкцію, яка багато років розташовувалась у дворі без дозвільних та правовстановлюючих документів.Люди встановили гараж самовільно та зберігали в ньому всі непотрібні речі.Муніципали демонтували його відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради.Нині на Стрілецькій, 69 тривають роботи з відновлення благоустрою після проведених демонтажних робіт.