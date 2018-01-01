Муніципали знесли гараж на Стрілецькій
Сьогодні, 21:57
У Луцьку на вулиці Стрілецькій, 69 муніципали демонтували самовільно встановлений гараж.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у соціальній мережі Facebook.
Муніципали демонтували металеву конструкцію, яка багато років розташовувалась у дворі без дозвільних та правовстановлюючих документів.
Люди встановили гараж самовільно та зберігали в ньому всі непотрібні речі.
Муніципали демонтували його відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради.
Нині на Стрілецькій, 69 тривають роботи з відновлення благоустрою після проведених демонтажних робіт.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у соціальній мережі Facebook.
Муніципали демонтували металеву конструкцію, яка багато років розташовувалась у дворі без дозвільних та правовстановлюючих документів.
Люди встановили гараж самовільно та зберігали в ньому всі непотрібні речі.
Муніципали демонтували його відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради.
Нині на Стрілецькій, 69 тривають роботи з відновлення благоустрою після проведених демонтажних робіт.
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