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Муніципали знесли гараж на Стрілецькій

Муніципали знесли гараж на Стрілецькій
У Луцьку на вулиці Стрілецькій, 69 муніципали демонтували самовільно встановлений гараж.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у соціальній мережі Facebook.

Муніципали демонтували металеву конструкцію, яка багато років розташовувалась у дворі без дозвільних та правовстановлюючих документів.

Люди встановили гараж самовільно та зберігали в ньому всі непотрібні речі.

Муніципали демонтували його відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради.

Нині на Стрілецькій, 69 тривають роботи з відновлення благоустрою після проведених демонтажних робіт.


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Теги: муніципали, Луцьк
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