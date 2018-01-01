Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 8 червня.
Сьогодні, 22:15
У п’ятницю у Волинській області буде сонячно.
За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Любешові, Маневичах, Світязі, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується суха погода.
Температура повітря вночі до +9…+12 градусів, удень підніметься до +25…+27. Вітер східний, південний і південно-східний, 1-5 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, сухо.
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За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Любешові, Маневичах, Світязі, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується суха погода.
Температура повітря вночі до +9…+12 градусів, удень підніметься до +25…+27. Вітер східний, південний і південно-східний, 1-5 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, сухо.
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