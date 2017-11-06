Волиняни на середню зарплату можуть купити понад тонну картоплі

Волинська область належить до ТОП-5 регіонів, мешканці яких за середню зарплату можуть купити найбільшу кількість картоплі.Про це у Facebook написав депутат Київської облради«Продовжуємо досліджувати зміну купівельної спроможності українця за останній рік, який живе на середню заробітну плату. Сьогодні наводимо дані, як зросла купівельна спроможність із квітня 2017 по квітень 2018 року в картоплі», - написав він.За минулий рік на середню заробітну плату загалом по країні можна купити картоплі на 227 кілограмів більше, ніж минулого року. Збільшення становить 27%. Але у регіонів-рекордсменів показник збільшення споживання значно більший за середній.«П’ятірка лідерів зі збільшення споживання картоплі за рік виглядає наступним чином: Чернігівщина +354кг, Тернопільщина +337кг, Дніпропетровщина +317кг, Львівщина +301кг, Закарпатська область +295кг. Єдина область, де за рік зменшилося споживання картоплі, це Київська область -13кг. Найменші темпи зростання купівельної спроможності в картоплі в Хмельницькій +31кг, Вінницькій +44кг, Харківській +80кг та Черкаській +123кг областях», - йдеться в дописі.Якщо проаналізувати, де на сьогодні можна купити найбільше картоплі за середньостатистичну зарплату в регіоні, то безперечним лідером є столиця з 1394 кілограми. До ТОП-5 також входять Рівненська область – 1180 кг, Львівська – 1148 кг, Тернопільська – 1130 кг, Волинська – 1110 кг.Далі йдуть Донеччина з 1105 кг картоплі, Запорізька область із 1094 кг, Івано-Франківщина з 1085, Закарпаття з 1039, Вінниччина з 1035, Дніпропетровська область – 1034, Київська – 1015, Сумська – 1012 кг. Жителі решти регіонів можуть купити вже менше 1 тонни картоплі.