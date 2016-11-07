У Луцьку влаштували «європейський» брейн-ринг





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Організатори заходу – Представництво ЄС в Україні та Інформаційний центр ЄС в Луцьку – залучили до брейн-рингу студентську та учнівську молодь з обласного центру Волині та Піддубців.



«Представництво Європейського Союзу в Україні завітало на Волинь не тільки через цей захід. Це частина нашого інформаційного візиту, який триває вже три дні. Брейн-ринг – це такий собі невеличкий форум тих молодих людей, які хочуть знати більше про ЄС. Сьогодні до участі в цих змаганнях зголосилися 5 команд», – зазначила радниця з питань преси та інформації Представництва ЄС в Україні Вікторія Давидова.



Також вона додала, що на Волині дуже активна молодь, яка цікавиться не лише освітою в країнах Європейського Союзу, а й різноманітними формами партнерства та участю в Конкурсах громадських ініціатив.



«Вже у перший день, коли ми проведи зустрічі з неурядовими організаціями, мені чимало людей написало з конкретними запитаннями та пропозиціями. Як створити інформаційний центр? Як податися на програму «Креативна Європа», «Культурні мости»? Такий миттєвий відгук є дуже приємним», – зауважила Вікторія Давидова.



Активність та обізнаність тематикою Європейського союзу учасників брейн-рингу також приємно вразила організаторів заходу. Волинська молодь показала хороші логічні навички та достойні знання на задану тему. Перемогу у цих інтелектуальних змаганнях здобула команда «Євростан» (луцька загальноосвітня школа №25). Друге та третє місце зайняли команди «Сузір’я» (Піддубці) та «Колібрі» (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку для студентів та школярів провели брейн-ринг на тему Європейського союзу.Про це повідомляє Громадське. Волинь Організатори заходу – Представництво ЄС в Україні та Інформаційний центр ЄС в Луцьку – залучили до брейн-рингу студентську та учнівську молодь з обласного центру Волині та Піддубців.«Представництво Європейського Союзу в Україні завітало на Волинь не тільки через цей захід. Це частина нашого інформаційного візиту, який триває вже три дні. Брейн-ринг – це такий собі невеличкий форум тих молодих людей, які хочуть знати більше про ЄС. Сьогодні до участі в цих змаганнях зголосилися 5 команд», – зазначила радниця з питань преси та інформації Представництва ЄС в УкраїніТакож вона додала, що на Волині дуже активна молодь, яка цікавиться не лише освітою в країнах Європейського Союзу, а й різноманітними формами партнерства та участю в Конкурсах громадських ініціатив.«Вже у перший день, коли ми проведи зустрічі з неурядовими організаціями, мені чимало людей написало з конкретними запитаннями та пропозиціями. Як створити інформаційний центр? Як податися на програму «Креативна Європа», «Культурні мости»? Такий миттєвий відгук є дуже приємним», – зауважила Вікторія Давидова.Активність та обізнаність тематикою Європейського союзу учасників брейн-рингу також приємно вразила організаторів заходу. Волинська молодь показала хороші логічні навички та достойні знання на задану тему. Перемогу у цих інтелектуальних змаганнях здобула команда «Євростан» (луцька загальноосвітня школа №25). Друге та третє місце зайняли команди «Сузір’я» (Піддубці) та «Колібрі» (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).

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