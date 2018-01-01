Щодня 3-4 години на рингу: як готується чемпіонка Європи в Луцьку

Вікторія Казакова, яка стала чемпіонкою Європи з панкратіону, щодня проводить у спортзалі клубу бойових мистецтв по 3-4 години.



Про це повідомляє



Лучанка Вікторія Казакова знову стала чемпіонкою Європи з панкратіону у ваговій категорії +71 кг і вже розпочала підготовку до Чемпіонату світу.



Тепер вона щоденно проводить у спортивному залі клубу бойових мистецтв по 3-4 години.



Детальніше – у відеосюжеті.







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