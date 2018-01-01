Щодня 3-4 години на рингу: як готується чемпіонка Європи в Луцьку
Сьогодні, 08:30
Лучанка Вікторія Казакова, яка стала чемпіонкою Європи з панкратіону, щодня проводить у спортзалі клубу бойових мистецтв по 3-4 години.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Лучанка Вікторія Казакова знову стала чемпіонкою Європи з панкратіону у ваговій категорії +71 кг і вже розпочала підготовку до Чемпіонату світу.
Тепер вона щоденно проводить у спортивному залі клубу бойових мистецтв по 3-4 години.
Детальніше – у відеосюжеті.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Лучанка Вікторія Казакова знову стала чемпіонкою Європи з панкратіону у ваговій категорії +71 кг і вже розпочала підготовку до Чемпіонату світу.
Тепер вона щоденно проводить у спортивному залі клубу бойових мистецтв по 3-4 години.
Детальніше – у відеосюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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