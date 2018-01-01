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Щодня 3-4 години на рингу: як тренується чемпіонка Європи в Луцьку

Щодня 3-4 години на рингу: як тренується чемпіонка Європи в Луцьку
Лучанка Вікторія Казакова, яка стала чемпіонкою Європи з панкратіону, щодня проводить у спортзалі клубу бойових мистецтв по 3-4 години.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Лучанка Вікторія Казакова знову стала чемпіонкою Європи з панкратіону у ваговій категорії +71 кг і вже розпочала підготовку до Чемпіонату світу.

Тепер вона щоденно проводить у спортивному залі клубу бойових мистецтв по 3-4 години.

Детальніше – у відеосюжеті.



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Теги: змагання, панкратіон
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