Фото змагань військових кінологів у Луцьку

На базі військової частини 1141 Національної гвардії України з 4 по 6 червня були проведені змагання з багатоборства кінологів на першість військової частини.Участь у змаганнях взяли кращі кінологи Луцького батальйону, - йдеться у повідомленні на сторінці військової частини у Facebook.Протягом трьох днів кінологи змагалися у подоланні смуги перешкод, виконанні комплексу вправ загальної, спеціальної підготовки розшукових та патрульних собак та у затриманні умовного правопорушника.При проведенні змагань зверталась увага на навички та дисципліни, які найбільш важливі у повсякденній службовій діяльності. До них увійшли загальний курс дресирування, комплекс вправ спеціальної підготовки розшукових та патрульних собак, а також навички по подоланню смуги перешкод.«Наші чотирилапі вихованці постійно виїжджають на службу з охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, а також на службу з конвоювання засуджених та підсудних. Тому такі змагання проводяться з метою організації якісної підготовки наших чотирилапих помічників», - розповів переможець змагань старший солдат