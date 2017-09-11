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Фото змагань військових кінологів у Луцьку

Фото змагань військових кінологів у Луцьку
На базі військової частини 1141 Національної гвардії України з 4 по 6 червня були проведені змагання з багатоборства кінологів на першість військової частини.

Участь у змаганнях взяли кращі кінологи Луцького батальйону, - йдеться у повідомленні на сторінці військової частини у Facebook.

Протягом трьох днів кінологи змагалися у подоланні смуги перешкод, виконанні комплексу вправ загальної, спеціальної підготовки розшукових та патрульних собак та у затриманні умовного правопорушника.

При проведенні змагань зверталась увага на навички та дисципліни, які найбільш важливі у повсякденній службовій діяльності. До них увійшли загальний курс дресирування, комплекс вправ спеціальної підготовки розшукових та патрульних собак, а також навички по подоланню смуги перешкод.

«Наші чотирилапі вихованці постійно виїжджають на службу з охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, а також на службу з конвоювання засуджених та підсудних. Тому такі змагання проводяться з метою організації якісної підготовки наших чотирилапих помічників», - розповів переможець змагань старший солдат Володимир Якобчук.


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Теги: кінологи, змагання, собаки
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