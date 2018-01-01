вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

8 червня на Волині: гортаючи календар

8 червня на Волині: гортаючи календар
8 червня відзначає день народження власний кореспондент телеканалу ICTV на Волині Катерина Курбанова (на фото).

Також день народження 8 червня святкує голова Асоціації дитячо-юнацького футболу Волині Сергій Скиданюк.

Вітаємо їх, а також усіх, хто сьогодні відзначає день ангела – Георгіїв, Макарів, Іванів та Олен.

Бажаємо іменинникам здоров'я, радості від життя та наснаги для плідної праці.

У цей день 1926 року народився волинський письменник, лікар і педагог Леонід Гіттік. Він помер 2004 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами
На Волині виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО. ВІДЕО
Перший день літа у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дивовижні фото заходу сонця на Волині
Сьогодні, 00:15
8 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Маршрутник «здер» 5 гривень із дитини, яка не мала учнівського
07 червень, 22:57
Луцький виборчком провалив відкликання 5 депутатів міськради
07 червень, 22:46
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 8 червня
07 червень, 22:15
Схожі новини
7 червня на Волині: гортаючи календар 7 червня на Волині: гортаючи календар
07 червень, 00:00
6 червня на Волині: гортаючи календар 6 червня на Волині: гортаючи календар
06 червень, 00:00
5 червня на Волині: гортаючи календар 5 червня на Волині: гортаючи календар
05 червень, 00:00
4 червня на Волині: гортаючи календар 4 червня на Волині: гортаючи календар
04 червень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Я вже й не пам’ятаю, коли їв борщ»: історія луцького безхатька
07 червень, 11:34
 2
Дивовижні фото заходу сонця на Волині
Сьогодні, 00:15
 0
8 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Маршрутник «здер» 5 гривень із дитини, яка не мала учнівського
07 червень, 22:57
 0
Луцький виборчком провалив відкликання 5 депутатів міськради
07 червень, 22:46
 0
Медіа
відео
1/8