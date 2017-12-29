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У райцентрі на Волині підняли тарифи на воду

У райцентрі на Волині підняли тарифи на воду
У Любешові влада скоригувала тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Любешівської ОТГ у Facebook.

Влада затвердила скориговані тарифи, що надаються КП «Любешів-Комфорт-Сервіс» на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Тепер тарифи становитимуть:

1. Централізоване водопостачання:

- для населення – 10,90 грн за 1 куб. метр. води;
- для бюджетних установ – 11,39 грн за 1 куб. метр. води;
- для інших споживачів – 12,37 грн за 1 куб. метр. води;

2. Централізоване водовідведення:

- для населення – 16,32 грн за 1 куб. метр. води;
- для бюджетних установ – 17,80 грн за 1 куб. метр. води;
- для інших споживачів – 18,54 грн за 1 куб. метр. води;

Підставою для перегляду вартості послуг стало підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, запасні частини, комплектуючі, а також підвищення мінімальної заробітної плати та збитковість комунального підприємства «Любешів-Комфорт-Сервіс».

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Теги: тарифи, вода
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