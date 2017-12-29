У райцентрі на Волині підняли тарифи на воду

У Любешові влада скоригувала тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Любешівської ОТГ у Facebook.Влада затвердила скориговані тарифи, що надаються КП «Любешів-Комфорт-Сервіс» на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.Тепер тарифи становитимуть:- для населення – 10,90 грн за 1 куб. метр. води;- для бюджетних установ – 11,39 грн за 1 куб. метр. води;- для інших споживачів – 12,37 грн за 1 куб. метр. води;- для населення – 16,32 грн за 1 куб. метр. води;- для бюджетних установ – 17,80 грн за 1 куб. метр. води;- для інших споживачів – 18,54 грн за 1 куб. метр. води;Підставою для перегляду вартості послуг стало підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, запасні частини, комплектуючі, а також підвищення мінімальної заробітної плати та збитковість комунального підприємства «Любешів-Комфорт-Сервіс».