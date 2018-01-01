«Мамо, я живий-здоровий», - волинський воїн дав інтерв’ю під обстрілом

Військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригадичітко знає, чому він – на передовій.Про це йдеться в повідомленні на сторінці прес-служби 14 ОМБР у соціальній мережі Facebook.«Мамо, я живий-здоровий! Не хвилюйся… Все буде добре!» – 20-річний солдат Владислав Троцюк під час роботи на позиціях журналістів через відеокамеру передав привіт батькам.«Отак коротко, більше сказати нічого: як на війні - воюємо…» - продовжив боєць уже для журналістів. Як підтвердження слів хлопця, за кількасот метрів почав роботу ворожий снайпер.«Працює по наших позиціях. За сьогоднішній ранок це вже вдруге. Вночі кілька разів «сусідів» «втихомирювали». Але до них погано доходить…» – спокійно констатував Владислав.Одночасно з ворожим обстрілом добігла завершення розмова бійця і журналістів.«Перемога неодмінно буде за нами! Бо ми на своїй землі, ми сильні та зібрані, маємо єдину незмінну мету, і правда – за нами! Слава Україні!» - усміхнувся воїн.