Поховали Почесного громадянина Волині Карла-Германа Крога

Провести в останню путь відомого благодійника, Почесного громадянина Волиніприйшли сотні людей.Про це у Facebook написав громадський активіст і підприємець«Серце почесного громадянина та Патріота Волині Карла-Германа Крога11 травня, сьогодні ж відбулась церемонія його поховання, яку відвідали декілька сотень людей», - зазначив Климчук.Урну з його прахом залишили на вишитому українському рушнику, а під час самого прощання були виконані останні побажання Крога. Він хотів, щоб обов'язково на його похоронах поруч німецького стояв і український прапор та щоб пролунала «Аве Марія».«Цей німець, без жодного українського коріння, навіть помираючи, вразив своєю відданістю і любов'ю до України», - написав активіст.