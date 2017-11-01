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Поховали Почесного громадянина Волині Карла-Германа Крога

Поховали Почесного громадянина Волині Карла-Германа Крога
Провести в останню путь відомого благодійника, Почесного громадянина Волині Карла-Германа Крога прийшли сотні людей.

Про це у Facebook написав громадський активіст і підприємець Богдан Климчук.

«Серце почесного громадянина та Патріота Волині Карла-Германа Крога перестало битися 11 травня, сьогодні ж відбулась церемонія його поховання, яку відвідали декілька сотень людей», - зазначив Климчук.

Урну з його прахом залишили на вишитому українському рушнику, а під час самого прощання були виконані останні побажання Крога. Він хотів, щоб обов'язково на його похоронах поруч німецького стояв і український прапор та щоб пролунала «Аве Марія».

«Цей німець, без жодного українського коріння, навіть помираючи, вразив своєю відданістю і любов'ю до України», - написав активіст.



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Теги: Карл-Герман Крог, смерть, похорон
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