Поховали Почесного громадянина Волині Карла-Германа Крога
Сьогодні, 03:03
Провести в останню путь відомого благодійника, Почесного громадянина Волині Карла-Германа Крога прийшли сотні людей.
Про це у Facebook написав громадський активіст і підприємець Богдан Климчук.
«Серце почесного громадянина та Патріота Волині Карла-Германа Крога перестало битися 11 травня, сьогодні ж відбулась церемонія його поховання, яку відвідали декілька сотень людей», - зазначив Климчук.
Урну з його прахом залишили на вишитому українському рушнику, а під час самого прощання були виконані останні побажання Крога. Він хотів, щоб обов'язково на його похоронах поруч німецького стояв і український прапор та щоб пролунала «Аве Марія».
«Цей німець, без жодного українського коріння, навіть помираючи, вразив своєю відданістю і любов'ю до України», - написав активіст.
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Про це у Facebook написав громадський активіст і підприємець Богдан Климчук.
«Серце почесного громадянина та Патріота Волині Карла-Германа Крога перестало битися 11 травня, сьогодні ж відбулась церемонія його поховання, яку відвідали декілька сотень людей», - зазначив Климчук.
Урну з його прахом залишили на вишитому українському рушнику, а під час самого прощання були виконані останні побажання Крога. Він хотів, щоб обов'язково на його похоронах поруч німецького стояв і український прапор та щоб пролунала «Аве Марія».
«Цей німець, без жодного українського коріння, навіть помираючи, вразив своєю відданістю і любов'ю до України», - написав активіст.
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