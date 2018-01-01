У «Промені» стартував «Супер літній табір». ФОТО*

У Дитячому розважальному комплексі «Смугастий Носоріг» розпочалась перша зміна «Супер літнього табору». Тут діти сформовані за групами: 6-9 років та 9-12 років. Відповідно, розваги, майстер-класи та інша розважальна діяльність організована за віком.Зранку діти мають веселу та сучасну зарядку, виконують разом «табірний» гімн та розважаються на свіжому повітрі. Опісля, спішать на смачний, поживний сніданок. Кожного дня меню змінюється, тому діти мають змогу насолодитися різноманітними стравами. 1й день – млинці з джемом, 2й день – оладки з карамелькою, 3й день – піца з ягодами, тощо.Далі відкривається різноманітність розваг у «СУПЕР ЛІТНЬОМУ ТАБОРІ». Творчі майстер-класи, настільні ігри, кіно – кожного дня щось нове та особливе.Перед обідом потрібно нагуляти апетит, тому діти відправляються розважатись та гуляти на вулицю.Дитяче кафе «Чорничне» дивує своїми стравами та їх обсягом. 1-ше, 2-ге та компот: різноманітні супчики, варенички, каші та салати тішать апетити маленьких відвідувачів.Активні і веселі діти, що розважаються у таборі, не хочуть довго відпочивати, тому весело проводять час у лабіринтах або за «батлами» у настільні ігри. Кожного разу конкуренція зростає, але діти продовжують досягати нових висот.Цікаво, що у таборі діє мотиваційна система. У кожної групи є своя особлива книжечка, куди вони збирають наклейки. Їх діти отримують на протязі дня за хорошу поведінку, відмінне виконання завдань, хороші справи та особисті заслуги. В кінці зміни, команді, яка збере більше наліпок, належить – приз!Також не обходиться у «СУПЕР ЛІТНЬОМУ ТАБОРІ» без спортивних змагань, квестів та іграми на автоматах. Обидві групи з захопленням приймають участь стараючись не пропустити жодної дрібнички розважальної програми. Цікавим був візит у «Майстерню Краси», де дівчаткам створювали чарівний манікюр, а хлопцям вражаючий фейс-арт. Турбуються про вподобання кожного.Маючи ще смачний полуденок, діти разом з лідерами проводять підсумки дня, діляться враженнями та планами на наступні дні. А в останній день зміни на них чекає «СУПЕР ВЕЧІРКА» з дискотекою, караоке, конкурсами, нагородженням. Все для того, аби закріпити яскраві та незабутні враження про цей табір.Якщо ви не встигли записатись на 1-шу зміну, то у вас ще є можливість зробити це на протязі усього літа, оскільки, кожного нового тижня – нова зміна, нова тематика. На вас чекає: супергеройська зміна, морська та зміна мандрівників. Обирай, що подобається саме тобі та мерщій записуйся.Дитячий розважальний комплекс «Смугастий Носоріг»Просп. Президента Грушевського, 2РЦ «Промінь», 2 поверхДовідка та запис за номером: +380 (66) 755 07 57.