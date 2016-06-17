Савченко розповів, коли відкриють 27-му школу. ФОТО

Олександр Савченко заявив, що 27-му школу мають здати в експлуатацію до першого вересня.



Про це стало відомо на



На нараді також був присутній голова Волинської обласної ради Ігор Палиця.



«За попередньою інформацією, близько п’яти мільйонів на школу виділить ДФРР, а решту потрібно отримати з субвенції соціально-економічного розвитку, або запасним варіантом є фінансування з цільової субвенції на область в сумі 170 млн. грн», - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Волинської ОДАзаявив, що 27-му школу мають здати в експлуатацію до першого вересня.Про це стало відомо на черговій нараді у очільника ОДА.На нараді також був присутній голова Волинської обласної ради«За попередньою інформацією, близько п’яти мільйонів на школу виділить ДФРР, а решту потрібно отримати з субвенції соціально-економічного розвитку, або запасним варіантом є фінансування з цільової субвенції на область в сумі 170 млн. грн», - йдеться у дописі.

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