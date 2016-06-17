Савченко розповів, коли відкриють 27-му школу. ФОТО
Сьогодні, 10:05
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко заявив, що 27-му школу мають здати в експлуатацію до першого вересня.
Про це стало відомо на черговій нараді у очільника ОДА.
На нараді також був присутній голова Волинської обласної ради Ігор Палиця.
«За попередньою інформацією, близько п’яти мільйонів на школу виділить ДФРР, а решту потрібно отримати з субвенції соціально-економічного розвитку, або запасним варіантом є фінансування з цільової субвенції на область в сумі 170 млн. грн», - йдеться у дописі.
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Про це стало відомо на черговій нараді у очільника ОДА.
На нараді також був присутній голова Волинської обласної ради Ігор Палиця.
«За попередньою інформацією, близько п’яти мільйонів на школу виділить ДФРР, а решту потрібно отримати з субвенції соціально-економічного розвитку, або запасним варіантом є фінансування з цільової субвенції на область в сумі 170 млн. грн», - йдеться у дописі.
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