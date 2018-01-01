Боулінг клуб Strike Сity оголошує понеділки найвигіднішими днями*
Сьогодні, 10:21
Не знаєте як почати тиждень, щоб він був вдалим та позитивним?
Ми знаємо! Завітайте в Strike City! Щопонеділка тут діє акція 1+1 на все!
З’їли 2 піци? Платіть за одну! Грали 2 години в боулінг або більярд? Платіть лише за годину! Без часових та кількісних обмежень.
Скористайтеся вигідною пропозицією від улюбленого боулінг клубу StrikeCity, що в ТРЦ ПортCity та заплануйте початок тижня уже з вихідних!
P.S Не забудьте, в понеділок вас чекають у Strike City.
Деталі та бронювання за телефоном: 067 334 5085
• Акція не розповсюджується на напої та суші.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ми знаємо! Завітайте в Strike City! Щопонеділка тут діє акція 1+1 на все!
З’їли 2 піци? Платіть за одну! Грали 2 години в боулінг або більярд? Платіть лише за годину! Без часових та кількісних обмежень.
Скористайтеся вигідною пропозицією від улюбленого боулінг клубу StrikeCity, що в ТРЦ ПортCity та заплануйте початок тижня уже з вихідних!
P.S Не забудьте, в понеділок вас чекають у Strike City.
Деталі та бронювання за телефоном: 067 334 5085
• Акція не розповсюджується на напої та суші.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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