«УКРОП» тисне на бізнес опозиційних діячів, – Сергій Григоренко

Експерт Волинського центру розвитку урядуваннякаже, що «проукропівська» більшість усіляко намагається знищити бізнес опозиційних діячів.Про це йшлося у п’ятницю, 8 червня, під час «круглого столу».«Якщо ми згадаємо історію демократично обраних міських голів – Кривицького, Шиби, Романюка – вони сприяли бізнесу, залучали інвестиції, були партнерами.Після перевороту у березні, коли до влади прийшла партія «УКРОП», почався системний тиск міської влади на бізнес. Цей тиск відбувається на бізнес-структури які належать опозиційним до влади діячам, або на тих, кого хочуть підпорядкувати собі», - зауважив Сергій Григоренко.За його словами, на «круглий стіл» запросили багатьох представників бізнесу, однак вони не прийшли, адже бояться тиску. Прийшов на зустріч лише заступник голови правління Волинської облспоживспілкиУсі попередні міські голови сприяли діяльності, наприклад, автозаводу «Богдан», бо він входить до десятки найбільших платників податків, каже Григоренко.«У березні виник гострий конфлікт, коли працівники заводу почули, що міська влада хоче купити вживані швейцарські тролейбуси. Натомість «УКРОП» заявив, що владу хочуть змусити придбати тролейбуси «Богдан» із російськими деталями, що вони постійно будуть ламатися. Це відверта брехня. Тролейбуси з автозаводу купують у Польщу, нещодавно придбав Кременчук. До речі, два «богдани», котрі придбали за каденції Шиби, їздять і нині», - наголосив експерт ЦРУ.Окрім того, за його словами, тиснуть й на діяльність депутата Луцької міської ради Петра Нестерука, Волинської облспоживспілки, ТРЦ «ПортCity», РЦ «Промінь».