Луцьк втратить 4 мільйони гривень за відмову оренди Варшавського ринку облспоживспілці

Заступник голови правління Волинської облспоживспілкирозповів, що новостворене КП «Луцькі ринки» не зможе платити стільки податків у бюджет міста, як облспоживспілка.Про це йшлося у п’ятницю, 8 червня, під час «круглого столу» із експертами Волинського центру розвитку урядування.За словами Володимира Горгута, у 2017 році облспоживспілка заплатила за оренду Завокзального ринку 4 мільйони 100 тисяч гривень.«Хтось повірить, що комунальне підприємство заплатить стільки податку на прибуток (авт. – «Луцькі ринки» не платитиме за оренду землі, адже її надали в користування)? Треба, щоб вони мали щонайменше 20 мільйонів прибутку. Землю візьмуть на кілька років, комунальне підприємство стане банкрутом, його викуплять і будуть робити те, що захочуть», - наголосив Горгут.Він додав, що облспоживспілка буде судитися з міською владою за скасування рішень щодо відмови надання в оренду землі на ринках.