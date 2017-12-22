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Луцьк втратить 4 мільйони гривень за відмову оренди Варшавського ринку облспоживспілці

Луцьк втратить 4 мільйони гривень за відмову оренди Варшавського ринку облспоживспілці
Заступник голови правління Волинської облспоживспілки Володимир Горгут розповів, що новостворене КП «Луцькі ринки» не зможе платити стільки податків у бюджет міста, як облспоживспілка.

Про це йшлося у п’ятницю, 8 червня, під час «круглого столу» із експертами Волинського центру розвитку урядування.

За словами Володимира Горгута, у 2017 році облспоживспілка заплатила за оренду Завокзального ринку 4 мільйони 100 тисяч гривень.

«Хтось повірить, що комунальне підприємство заплатить стільки податку на прибуток (авт. – «Луцькі ринки» не платитиме за оренду землі, адже її надали в користування)? Треба, щоб вони мали щонайменше 20 мільйонів прибутку. Землю візьмуть на кілька років, комунальне підприємство стане банкрутом, його викуплять і будуть робити те, що захочуть», - наголосив Горгут.

Він додав, що облспоживспілка буде судитися з міською владою за скасування рішень щодо відмови надання в оренду землі на ринках.

Луцьк втратить 4 мільйони гривень за відмову оренди Варшавського ринку облспоживспілці
Луцьк втратить 4 мільйони гривень за відмову оренди Варшавського ринку облспоживспілці

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Теги: Горгут, Варшавський, облспоживспілка, бюджет, ЦРУ
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