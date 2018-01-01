Захоплення майна, - Горгут про рішення міськради забрати землю на ринках в облспоживспілки
Сьогодні, 10:41
Заступник голови правління Волинської облспоживспілки Володимир Горгут заявив, що «проукропівська» більшість навмисне тисне на підприємців.
Про це йшлося у п’ятницю, 8 червня, під час «круглого столу» із експертами Волинського центру розвитку урядування.
За словами Володимира Горгута, тиск на підприємців почався давно, але системно це триває з 2013 року.
«Одні безпідставні обшуки в облспоживспілці, інші… Проведено вже 50 обшуків. Після них закрили кримінальні провадження і нікого не допитали як свідка. Зрозумівши, що цим шляхом нічого влада не доб’ється, вона пішла шляхом аморальним», - каже він.
Володимир Горгут наголосив, що розірвання договорів оренди землі на Старому та Завокзальному ринках – перешкоджання веденню господарської діяльності як облспоживспілки, так і підприємцям.
«Відбувається захоплення майна, адже там, окрім будівлі, є ще й бруківка, каналізація, система електропостачання, накриття над рядами тощо. Одним махом пера це все забрали і передали міській раді. На якій підставі? Облспоживспілка дала 1,3 мільйона гривень на добудову моста до залізничного вокзалу», - повідомив Горгут.
Заступник голови правління Волинської облспоживспілки зауважив, що навіть якщо й були конфлікти з підприємцями, їх давно залагодили, а те, що розповідає «проукропівська» більшість – «сміхотворство».
«Також там виникають конфлікти інтересів у депутатів, наприклад, у Рабана, Ткачука, які мають стосунок до торгових площ на ринках. Ніяких реальних підстав розірвати договір оренди з облспоживспілкою не було», - додав Володимир Горгут.
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Про це йшлося у п’ятницю, 8 червня, під час «круглого столу» із експертами Волинського центру розвитку урядування.
За словами Володимира Горгута, тиск на підприємців почався давно, але системно це триває з 2013 року.
«Одні безпідставні обшуки в облспоживспілці, інші… Проведено вже 50 обшуків. Після них закрили кримінальні провадження і нікого не допитали як свідка. Зрозумівши, що цим шляхом нічого влада не доб’ється, вона пішла шляхом аморальним», - каже він.
Володимир Горгут наголосив, що розірвання договорів оренди землі на Старому та Завокзальному ринках – перешкоджання веденню господарської діяльності як облспоживспілки, так і підприємцям.
«Відбувається захоплення майна, адже там, окрім будівлі, є ще й бруківка, каналізація, система електропостачання, накриття над рядами тощо. Одним махом пера це все забрали і передали міській раді. На якій підставі? Облспоживспілка дала 1,3 мільйона гривень на добудову моста до залізничного вокзалу», - повідомив Горгут.
Заступник голови правління Волинської облспоживспілки зауважив, що навіть якщо й були конфлікти з підприємцями, їх давно залагодили, а те, що розповідає «проукропівська» більшість – «сміхотворство».
«Також там виникають конфлікти інтересів у депутатів, наприклад, у Рабана, Ткачука, які мають стосунок до торгових площ на ринках. Ніяких реальних підстав розірвати договір оренди з облспоживспілкою не було», - додав Володимир Горгут.
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Коментарі 1
яке захоплення майна? забравши у спілки свою ж землю?
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