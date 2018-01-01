Лекція Олени Палагути зібрала аншлаг у луцькому «Промені»

Топ-менеджер компанії «Континіум»відкрила у Луцьку літній сезон «Школи свідомого громадянина» та зібрала аншлаг – у залі, де відбувалася зустріч, не залишилося вільних місць.Публічна лекція відбулася 7 червня у розважальному центрі.Аби послухати успішну жінку, у залі зібралося чимало лучан – вільних місць не залишилося, тож ті, хто приходив дещо пізніше, слухали мовця стоячи.Модераторзауважила, що зустріч відбудеться у форматі відкритого інтерв’ю, тож наприкінці кожен охочий зможе поставити питання. Тим же, чиї питання виявляться найцікавішими, Олена Палагута подарує книги. Також Падалко додала, що під час реєстрації на зустріч був неабиякий ажіотаж, тому вона рада бачити в залі стількох людей.Олена Палагута розпочала свою лекцію розповіддю про те, як познайомилася ізта потрапила у компанію, та те, як «Континіум» перетворився із маленької фірми в корпорацію. Топ-менеджер розказувала про роботу в готельно-відпочинковому комплексі, про те, як любить готувати та прати, а також поділилася корисними звичками та кіновподобаннями.Після майже годинної розмови перейшли до запитань. Більшість із них стосувалися бізнесу, але не обійшлося й без особистого та політики - наприкінці Палагуту навіть запитали, чи не хоче вона очолити «проект Луцьк». Бізнес-леді відповіла, що для цього є, на її переконання, більш гідні люди.Зрештою, топ-менеджер обрала 3 питання, які видалися їй найцікавішими та нагородила їх авторів книгами.Опісля співзасновник Громадянського Руху «Свідомі»подякував Олені Палагуті за відкриту розмову. Адже, за його словами, коли лише планували проект, то розглядали саме такий формат зустрічей – не «сувору лекцію», а невеликі збори людей, об’єднаних спільними інтересами.«Хочу сказати, що сьогодні вийшло, і, порівнюючи з іншими лекціями, то сьогодні було дуже душевно», – мовив Шкітер. Зрештою, наприкінці зробили традиційне селфі, а всі охочі мали змогу сфотографуватися із Палагутою.Співорганізатор «Школи свідомого громадянина»розповіла, що лектори, які приходять поспілкуватися із лучанами – соціально відповідальні, для них важливо поділитися своїм досвідом, розповісти про те, як працювати, щоб досягти успіху.«Насправді, це дуже прості речі, але чомусь забуваються на тому етапі, коли потрібні. Взагалі, «Школа свідомого громадянина» - це такий проект, який включає в себе освітню частину, та, в першу чергу, це обмін досвідом отримання цього досвіду на практиці», - зауважила дівчина. Мовляв, це не традиційна лекція в навчальному закладі, а спілкування з більш досвідченими, під час якого можна отримати цікаві та потрібні навички.«Ті лектори, які виступають, хочуть донести про основні моменти та речі, які потрібні для розвитку самовдосконалення, а також розвивати людей, які навколо тебе... Олена Петрівна дуже швидко погодилася, дуже легко було закомунікувати, в принципі, нам зі всіма легко комунікувати, бо люди йдуть на зустріч. Не було проблеми ні з вибором фото, ні з вибором теми – це було дуже гармонійно із самого початку», - підсумувала Назар.