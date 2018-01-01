Діти волинських атовців поїхали відпочивати до Данії. ФОТО
Сьогодні, 10:57
Десять дітей учасників АТО поїхали на відпочинок до Данії.
Поїздку організував волонтерський рух «Меценати для солдата» під керівництвом Руслана Теліпського, - повідомили у прес-службі Волинської ОДА.
Очільник Волинської ОДА Олександр Савченко зазначив, що ця організація дійсно потужна, тому відома далеко за межами Волині. Вона працює не тільки для підтримки ветеранів війни, а й урізноманітнює дозвілля для дітей Небесного Легіону, зниклих безвісти чи важкопоранених військовослужбовців, ветеранів війни, а також дітей, батьки котрих зараз перебувають в ООС.
Зокрема, з 7 до 20 червня в Данії відпочиватимуть 45 дітей атовців зі всієї України, серед яких – й волинські школярі.
Супроводжуватимуть їх волонтери. За проханням керівника руху «Меценати для солдата» Руслана Теліпського, голова облдержадміністрації забезпечив транспортне перевезення групи дітей з Волині.
«Ви іноземну мову знаєте? Ні? То навчіть їх українською розмовляти», - жартував на прощання Олександр Савченко.
Слід зазначити, що наступна поїздка відбудеться з 19 червня до 2 липня в Буковель. Так, 25-30 діток військовослужбовців відпочиватимуть у таборі. Голова ОДА також забезпечить автобус та паливо і на цей маршрут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Поїздку організував волонтерський рух «Меценати для солдата» під керівництвом Руслана Теліпського, - повідомили у прес-службі Волинської ОДА.
Очільник Волинської ОДА Олександр Савченко зазначив, що ця організація дійсно потужна, тому відома далеко за межами Волині. Вона працює не тільки для підтримки ветеранів війни, а й урізноманітнює дозвілля для дітей Небесного Легіону, зниклих безвісти чи важкопоранених військовослужбовців, ветеранів війни, а також дітей, батьки котрих зараз перебувають в ООС.
Зокрема, з 7 до 20 червня в Данії відпочиватимуть 45 дітей атовців зі всієї України, серед яких – й волинські школярі.
Супроводжуватимуть їх волонтери. За проханням керівника руху «Меценати для солдата» Руслана Теліпського, голова облдержадміністрації забезпечив транспортне перевезення групи дітей з Волині.
«Ви іноземну мову знаєте? Ні? То навчіть їх українською розмовляти», - жартував на прощання Олександр Савченко.
Слід зазначити, що наступна поїздка відбудеться з 19 червня до 2 липня в Буковель. Так, 25-30 діток військовослужбовців відпочиватимуть у таборі. Голова ОДА також забезпечить автобус та паливо і на цей маршрут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині «КАМАЗ» збив велосипедистку: жінка загинула
Сьогодні, 11:06
Діти волинських атовців поїхали відпочивати до Данії. ФОТО
Сьогодні, 10:57
У аварії на Волині розбився мотоцикліст
Сьогодні, 10:49
Луцьк втратить 4 мільйони гривень за відмову оренди Варшавського ринку облспоживспілці
Сьогодні, 10:44