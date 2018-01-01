Діти волинських атовців поїхали відпочивати до Данії. ФОТО

Десять дітей учасників АТО поїхали на відпочинок до Данії.Поїздку організував волонтерський рух «Меценати для солдата» під керівництвом, - повідомили у прес-службі Волинської ОДА.Очільник Волинської ОДАзазначив, що ця організація дійсно потужна, тому відома далеко за межами Волині. Вона працює не тільки для підтримки ветеранів війни, а й урізноманітнює дозвілля для дітей Небесного Легіону, зниклих безвісти чи важкопоранених військовослужбовців, ветеранів війни, а також дітей, батьки котрих зараз перебувають в ООС.Зокрема, з 7 до 20 червня в Данії відпочиватимуть 45 дітей атовців зі всієї України, серед яких – й волинські школярі.Супроводжуватимуть їх волонтери. За проханням керівника руху «Меценати для солдата» Руслана Теліпського, голова облдержадміністрації забезпечив транспортне перевезення групи дітей з Волині.«Ви іноземну мову знаєте? Ні? То навчіть їх українською розмовляти», - жартував на прощання Олександр Савченко.Слід зазначити, що наступна поїздка відбудеться з 19 червня до 2 липня в Буковель. Так, 25-30 діток військовослужбовців відпочиватимуть у таборі. Голова ОДА також забезпечить автобус та паливо і на цей маршрут.