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Діти волинських атовців поїхали відпочивати до Данії. ФОТО

Діти волинських атовців поїхали відпочивати до Данії. ФОТО
Десять дітей учасників АТО поїхали на відпочинок до Данії.

Поїздку організував волонтерський рух «Меценати для солдата» під керівництвом Руслана Теліпського, - повідомили у прес-службі Волинської ОДА.

Очільник Волинської ОДА Олександр Савченко зазначив, що ця організація дійсно потужна, тому відома далеко за межами Волині. Вона працює не тільки для підтримки ветеранів війни, а й урізноманітнює дозвілля для дітей Небесного Легіону, зниклих безвісти чи важкопоранених військовослужбовців, ветеранів війни, а також дітей, батьки котрих зараз перебувають в ООС.

Зокрема, з 7 до 20 червня в Данії відпочиватимуть 45 дітей атовців зі всієї України, серед яких – й волинські школярі.

Супроводжуватимуть їх волонтери. За проханням керівника руху «Меценати для солдата» Руслана Теліпського, голова облдержадміністрації забезпечив транспортне перевезення групи дітей з Волині.

«Ви іноземну мову знаєте? Ні? То навчіть їх українською розмовляти», - жартував на прощання Олександр Савченко.

Слід зазначити, що наступна поїздка відбудеться з 19 червня до 2 липня в Буковель. Так, 25-30 діток військовослужбовців відпочиватимуть у таборі. Голова ОДА також забезпечить автобус та паливо і на цей маршрут.

Діти волинських атовців поїхали відпочивати до Данії. ФОТО
Діти волинських атовців поїхали відпочивати до Данії. ФОТО
Діти волинських атовців поїхали відпочивати до Данії. ФОТО
Діти волинських атовців поїхали відпочивати до Данії. ФОТО
Діти волинських атовців поїхали відпочивати до Данії. ФОТО
Діти волинських атовців поїхали відпочивати до Данії. ФОТО

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Теги: відпочинок, атовці, діти, Волинська ОДА, Савченко
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