У селі на Волині «КАМАЗ» збив велосипедистку: жінка загинула





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У четвер, 7 червня, близько 7 години 48-річний житель Маневицького району, керуючи автомобілем марки «КАМАЗ», по автодорозі, сполученням «Ковель-Львів-Жовква» поблизу села Соловичі Турійського району, здійснив наїзд на 46-річну велосипедистку, жительку Турійську.



Жінка від отриманих травм загинула на місці.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Проводиться досудове розслідування.

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