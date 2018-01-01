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У селі на Волині «КАМАЗ» збив велосипедистку: жінка загинула

У селі на Волині «КАМАЗ» збив велосипедистку: жінка загинула
Поблизу села Соловичі Турійського району водій вантажівки КАМАЗ на смерть збив велосипедистку.

Про це пише прес-служба поліції Волині.

У четвер, 7 червня, близько 7 години 48-річний житель Маневицького району, керуючи автомобілем марки «КАМАЗ», по автодорозі, сполученням «Ковель-Львів-Жовква» поблизу села Соловичі Турійського району, здійснив наїзд на 46-річну велосипедистку, жительку Турійську.

Жінка від отриманих травм загинула на місці.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування.

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Теги: аварія, ДТП, Волинь
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