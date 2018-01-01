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Спіймали на гарячому: у Луцьку затримали чоловіка, який обкрадав автівки. ФОТО

Спіймали на гарячому: у Луцьку затримали чоловіка, який обкрадав автівки. ФОТО
У Луцьку затримали чоловіка, який проникав до чужих автомобілів та крав звідти речі.

Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.

У п'ятницю, 8 червня, патрульні отримали повідомлення про пошкодження автомобілів по вулиці Набережній в Луцьку.

Патрульні прибули та затримали підозрюваного у проникненні в чужі транспортні засоби.

На місці події зафіксували, що в автомобіля Audi було розбите заднє скло, перевернуті сидіння, у мікроавтобуса Volkswagen - відчинені двері, витягнута магнітола, реєстратори, інші речі.

Затриманий повідомив, що забрав усе це, вийшов на дорогу, а потім повернувся назад.

Фактично, особу затримали «на гарячому».

«Коли ми переглянули відео з камер спостереження, то побачили, що він «перепробував» кілька автомобілів, припаркованих поруч, пробував відчинити двері, користувався певними інструментами.

Можливо, має проблеми з психікою чи був під дією наркотичних речовин – це покажуть результати освідування», - розповів інспектор Патрульної поліції Волині Іван.

38-річний чоловік раніше мав проблеми з законом, наразі йому знову загрожує кримінал за скоєне, з ним працюють слідчі.

Спіймали на гарячому: у Луцьку затримали чоловіка, який обкрадав автівки. ФОТО
Спіймали на гарячому: у Луцьку затримали чоловіка, який обкрадав автівки. ФОТО
Спіймали на гарячому: у Луцьку затримали чоловіка, який обкрадав автівки. ФОТО

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Теги: крадій, злочин, Луцьк, Набережна, поліція
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