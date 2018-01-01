Спіймали на гарячому: у Луцьку затримали чоловіка, який обкрадав автівки. ФОТО
Сьогодні, 11:11
У Луцьку затримали чоловіка, який проникав до чужих автомобілів та крав звідти речі.
Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.
У п'ятницю, 8 червня, патрульні отримали повідомлення про пошкодження автомобілів по вулиці Набережній в Луцьку.
Патрульні прибули та затримали підозрюваного у проникненні в чужі транспортні засоби.
На місці події зафіксували, що в автомобіля Audi було розбите заднє скло, перевернуті сидіння, у мікроавтобуса Volkswagen - відчинені двері, витягнута магнітола, реєстратори, інші речі.
Затриманий повідомив, що забрав усе це, вийшов на дорогу, а потім повернувся назад.
Фактично, особу затримали «на гарячому».
«Коли ми переглянули відео з камер спостереження, то побачили, що він «перепробував» кілька автомобілів, припаркованих поруч, пробував відчинити двері, користувався певними інструментами.
Можливо, має проблеми з психікою чи був під дією наркотичних речовин – це покажуть результати освідування», - розповів інспектор Патрульної поліції Волині Іван.
38-річний чоловік раніше мав проблеми з законом, наразі йому знову загрожує кримінал за скоєне, з ним працюють слідчі.
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Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.
У п'ятницю, 8 червня, патрульні отримали повідомлення про пошкодження автомобілів по вулиці Набережній в Луцьку.
Патрульні прибули та затримали підозрюваного у проникненні в чужі транспортні засоби.
На місці події зафіксували, що в автомобіля Audi було розбите заднє скло, перевернуті сидіння, у мікроавтобуса Volkswagen - відчинені двері, витягнута магнітола, реєстратори, інші речі.
Затриманий повідомив, що забрав усе це, вийшов на дорогу, а потім повернувся назад.
Фактично, особу затримали «на гарячому».
«Коли ми переглянули відео з камер спостереження, то побачили, що він «перепробував» кілька автомобілів, припаркованих поруч, пробував відчинити двері, користувався певними інструментами.
Можливо, має проблеми з психікою чи був під дією наркотичних речовин – це покажуть результати освідування», - розповів інспектор Патрульної поліції Волині Іван.
38-річний чоловік раніше мав проблеми з законом, наразі йому знову загрожує кримінал за скоєне, з ним працюють слідчі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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