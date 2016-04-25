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Поїхав до знайомого: у Шацьку розшукали підлітка, який зник у Вінниці

Поїхав до знайомого: у Шацьку розшукали підлітка, який зник у Вінниці
16-річний вінничанин пішов з дому 31 травня і не повернувся. Через п'ять днів поліцейські розшукали його у селищі Шацьк Волинської області.

Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Вінницькій області.

2 червня до поліції звернулась вінничанка з повідомленням щодо зникнення сина. 16-річний хлопець протягом двох днів не з’являється дома та не виходить на зв'язок.

За словами начальника відділу ювенальної превенції Людмили Кузнєцової, відразу після надходження повідомлення на пошуки дитину залучили максимальну кількість правоохоронців.

Поліцейські встановили, що підліток перебуває у товариша у Волинській області.

Працівники ювенальної превенції склали на батьків адміністративний протокол за невиконання ними своїх обов’язків щодо виховання дитини, провели з сім'ю профілактичну роботу з метою запобігання таким випадкам у майбутньому.

Також поліцейські вивчать клімат у родині, щоб з’ясувати причини такої поведінки підлітка.

Поїхав до знайомого: у Шацьку розшукали підлітка, який зник у Вінниці

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Теги: поліція, Вінниця, Шацьк
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