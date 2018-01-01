У Волинської облспоживспілки незаконно забрали землю на ринку, – юрист

Юристкаже, що із Волинською облспоживспілкою незаконно розірвали договір оренди землі на Завокзальному ринку в односторонньому порядку і віддали її «Луцьким ринкам».Про це йшлося у п’ятницю, 8 червня, під час «круглого столу» із експертами Волинського центру розвитку урядування.«Рішення є незаконним і безпідставним. Розірвання договору в односторонньому порядку допускається лише коли: орендар не платить протягом 3 місяців поспіль за оренду, не використовує землю за цільовим призначенням, передає ділянку в оренду без згоди орендодавця, забруднює земельну ділянку», – розповів юрист.Ігор Гринчук стверджує, що всі ці пункти облспоживспілка виконує.Окрім того, договір оренди можна розірвати за згодою сторін або ж за рішенням суду, а не в односторонньому порядку.«Також міська рада не мала права віддавати землю в постійне користування КП «Луцькі ринки», бо тут у власності облспоживспілки знаходиться майно. Таким чином, порушили право власності на майно законного власника», – наголосив юрист.Він додав, що рішення Луцькради оскаржуватимуть у суді.«Були збори підприємців Завокзального ринку. Переважна більшість із них категорично проти надання землі «Луцьким ринкам» і готова до протестних дій», – додав заступник голови правління Волинської облспоживспілки Володимир Горгут.