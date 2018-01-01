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У Волинської облспоживспілки незаконно забрали землю на ринку, – юрист

У Волинської облспоживспілки незаконно забрали землю на ринку, – юрист
Юрист Ігор Гринчук каже, що із Волинською облспоживспілкою незаконно розірвали договір оренди землі на Завокзальному ринку в односторонньому порядку і віддали її «Луцьким ринкам».

Про це йшлося у п’ятницю, 8 червня, під час «круглого столу» із експертами Волинського центру розвитку урядування.

«Рішення є незаконним і безпідставним. Розірвання договору в односторонньому порядку допускається лише коли: орендар не платить протягом 3 місяців поспіль за оренду, не використовує землю за цільовим призначенням, передає ділянку в оренду без згоди орендодавця, забруднює земельну ділянку», – розповів юрист.

Ігор Гринчук стверджує, що всі ці пункти облспоживспілка виконує.

Окрім того, договір оренди можна розірвати за згодою сторін або ж за рішенням суду, а не в односторонньому порядку.

«Також міська рада не мала права віддавати землю в постійне користування КП «Луцькі ринки», бо тут у власності облспоживспілки знаходиться майно. Таким чином, порушили право власності на майно законного власника», – наголосив юрист.

Він додав, що рішення Луцькради оскаржуватимуть у суді.

«Були збори підприємців Завокзального ринку. Переважна більшість із них категорично проти надання землі «Луцьким ринкам» і готова до протестних дій», – додав заступник голови правління Волинської облспоживспілки Володимир Горгут.

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Теги: юрист, Луцькі ринки, Луцьк, Волинь
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Коментарі 1
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А тепер наступний крок привести - у відповідність до генплану дорожну інфраструктуру мікрорайону, демонтувати кіоски, які стоять на теплотрасах, електромережах, прибудинкових територіях і тротуарах. Подивимося наскільки у влади хватить моці перед виборами !
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